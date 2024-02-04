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Юристы рассказали, могут ли изъять паспорт из-за переименования города

Переименование города на является основанием для изъятия загранпаспорта. Об этом пишет РБК со ссылкой на управляющего партнера юридической компании «Справедливые решения» Михаила Репринцева.
Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что некоторые жители Екатеринбурга сообщали об изъятии загранпаспортов на границе, так как в графе «Город рождения» указан Свердловск, что не совпадает с данными в обычном паспорте.

«Свердловску было официально возвращено историческое имя Екатеринбург, то есть это один и тот же город. Поэтому данный факт несовпадения сведений из-за переименования города не является основанием для изъятия загранпаспорта по 114 федеральному закону», — пояснил юрист.

До этого стало известно, что россиянам планируют разрешить заселяться в отели по электронным паспортам через приложение «Госуслуги».

Также россияне смогут регистрироваться в гостиницах по загранпаспорту вне зависимости от того, где постоянно проживают.