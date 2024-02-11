Юристы объяснили, как бесплатно и без суда можно списать долги

И все же, отмечает юрист Европейской юридической службы Игорь Кайдашов, у внесудебного банкротства есть ряд преимуществ перед судебным. Например, в том, что это очень экономная процедура, так как расходы на выплату вознаграждения финансового управляющего и расходы на проведение процедуры банкротства не ложатся на должника. Она длится всего шесть месяцев и не может быть продлена. А осложняется только тем, что начать ее нельзя без проведения исполнительного производства. «Поэтому если вам пристав направил постановление об окончании исполнительного производства на основании того, что у вас отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, то можете смело обращаться в МФЦ для возможности возбудить процедуру внесудебного банкротства», — заключил эксперт.