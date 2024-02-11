Юристы объяснили, как бесплатно и без суда можно списать долги

Они должны находится в действительно бедственном материальном положении, которое подтверждается исполнительным производством. Кроме этого, говорит юрист, у человека не должно быть имущества или доходов (за исключением некоторых видов пенсий и пособий), на которое можно обратить взыскание. А если, например, взят автокредит и машина находится в залоге, то обанкротиться можно будет только в арбитражном суде.
Далее, по словам юриста, комплект документов отправляется на проверку. Если заявленные факты не подтвердятся и окажется, что гражданин не подходит под внесудебное банкротство, то МФЦ возвратит документы с указанием причины. Повторно обратиться с заявлением можно будет не ранее чем через месяц. Если же с документами все хорошо, то МФЦ разместит в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ) сообщение о возбуждении процедуры внесудебного банкротства. Со следующего дня начинается отсчет шести месяцев, по истечении которых внесудебная процедура завершается и гражданин освобождается от обязательств. Но погашены будут только те кредиты (долги), которые указаны в заявлении.
Кредиторы же в это время имеют право послать запросы в регистрирующие органы о наличии у должника имущества. «И вот тут стоит быть готовым, что внесудебное банкротство может прекратиться и перейти в судебное: например, если была неправильно указана сумма долга перед кредитором или гражданин намеренно или случайно забыл его указать, а также если обнаружилось имущество: пришло наследство, кто-то подарил нечто ценное или была оспорена сделка гражданина», — говорит эксперт.
Бондар также обратила внимание, что и возврат документов — нередкое явление для процедуры внесудебного банкротства: согласно статистике федресурса, за январь-сентябрь 2023 гражданам возвратили 3,1 тысячи заявлений, тогда как принято от них было 7,9 тысячи заявлений. За этот же период в судебном порядке банкротами были признаны 249,9 тысячи человек.
И все же, отмечает юрист Европейской юридической службы Игорь Кайдашов, у внесудебного банкротства есть ряд преимуществ перед судебным. Например, в том, что это очень экономная процедура, так как расходы на выплату вознаграждения финансового управляющего и расходы на проведение процедуры банкротства не ложатся на должника. Она длится всего шесть месяцев и не может быть продлена. А осложняется только тем, что начать ее нельзя без проведения исполнительного производства. «Поэтому если вам пристав направил постановление об окончании исполнительного производства на основании того, что у вас отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, то можете смело обращаться в МФЦ для возможности возбудить процедуру внесудебного банкротства», — заключил эксперт.
Ранее в Минэкономразвития сообщили, что с 2020 года в рамках внесудебного банкротства россиянам списали 6,3 млрд рублей.