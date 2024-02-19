Юрист рассказала, как наказать нарушающего санитарные нормы соседа

«С собственной квартирой все сложнее. Сделать это можно только через суд, и заявление могут подать только местные органы власти, а не соседи. Они подают исковое заявление о продаже жилья, и если суд удовлетворит его, то помещение продают с публичных торгов, а собственнику выплачиваются полученные от продажи средства (с вычетом расходов на исполнение решения)», — объяснила юрист.