Юрист рассказала, как наказать нарушающего санитарные нормы соседа

Жителям многоквартирных домов, которые систематически нарушают санитарные нормы и захламляют места общего пользования, может грозить наказание вплоть до выселения из квартиры. Об этом Москве 24 рассказала Москве 24 юрист Милана Романова.
По ее словам, в первую очередь соседям таких нарушителей необходимо обратиться в санитарно-эпидемиологическую станцию. После осмотра помещения сотрудником СЭС нужно взять у него копию заключения.
После этого необходимо обратиться с заявлением в управляющую компанию, при необходимости — в районную или городскую администрацию, в органы Россанэпидемнадзора и внутренних дел, приложив к заявлению все доказательства.
«Если эти меры не помогли и захламление продолжается, то необходимо обратиться в прокуратуру, в федеральные органы власти, к региональным или федеральным депутатам. Также важно предать историю огласке. Кроме того, можно изучить причины такого поведения соседа: не исключено, что он является психически нездоровым и нуждается в принудительной госпитализации», — подчеркнула Романова.
Если же гражданин не стоит на учете в психоневрологическом диспансере, то госпитализировать его в психиатрическую больницу можно либо по его согласию, либо если будет установлена опасность для окружающих.
«С собственной квартирой все сложнее. Сделать это можно только через суд, и заявление могут подать только местные органы власти, а не соседи. Они подают исковое заявление о продаже жилья, и если суд удовлетворит его, то помещение продают с публичных торгов, а собственнику выплачиваются полученные от продажи средства (с вычетом расходов на исполнение решения)», — объяснила юрист.
При этом хозяин квартиры может добиться отмены продажи: к примеру, если после решения суда наведет там порядок. Комиссия повторно проверит жилье, убедится в чистоте, и процесс остановят. Но при повторном захламлении и подаче иска шансы на выселение возрастут, заключила юрист.
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