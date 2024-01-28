Юрист объяснила, могут ли уволить за поиск другой работы

Она отметила, что сотруднику могут сделать замечание или выговор, если в рабочее время он занимается не тем, что предполагают его должностные обязанности.

«Если сотрудник ввиду поиска другой работы будет отсутствовать на месте полный день или более четырёх часов подряд без уважительной причины и без согласования с начальством, это даёт руководству право уволить специалиста за однократное грубое нарушение», — подчеркнула эксперт в беседе с «Москвой 24».

По словам Рыбаковой, со специалистом также могут расторгнуть трудовой договор за прогулы или неоднократное неисполнение трудовых обязанностей. Кроме того, работодатель вправе уволить сотрудника за нахождение на работе в алкогольном и наркотическом опьянении, а также за хищения.