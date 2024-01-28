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20:34 (мск), источник: Life.ru

Юрист объяснила, могут ли уволить за поиск другой работы

Сотрудник может искать другую работу, это не является основанием для его увольнения. В каких случаях работодатель всё-таки может законно попрощаться с таким работником, объяснила заместитель руководителя правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов, юрист Елена Рыбакова.

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Источник: Freepik

Она отметила, что сотруднику могут сделать замечание или выговор, если в рабочее время он занимается не тем, что предполагают его должностные обязанности.

«Если сотрудник ввиду поиска другой работы будет отсутствовать на месте полный день или более четырёх часов подряд без уважительной причины и без согласования с начальством, это даёт руководству право уволить специалиста за однократное грубое нарушение», — подчеркнула эксперт в беседе с «Москвой 24».

По словам Рыбаковой, со специалистом также могут расторгнуть трудовой договор за прогулы или неоднократное неисполнение трудовых обязанностей. Кроме того, работодатель вправе уволить сотрудника за нахождение на работе в алкогольном и наркотическом опьянении, а также за хищения.

Ранее опрос показал, что большинство россиян (54%) желают проводить на работе не более четырёх часов в день, тогда как трудиться в два раза дольше согласны лишь 7% сотрудников. Также каждый десятый (12%) заинтересован в зарплате от миллиона рублей, каждый третий (29%) согласен получать до миллиона, а каждый пятый (19%) — от 100 до 250 тысяч рублей.

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