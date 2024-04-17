Юридическая фирма Лондона случайно развела не ту пару

Мистер и миссис Уильямс были женаты 21 год до 2023 года, когда адвокаты ведущей лондонской юридической фирмы Vardags случайно развели пару из-за ошибки компьютера. Как пишет The Guardian, это решение невозможно обжаловать.
В сентябре 2023 года пара рассталась, однако не успела расторгнуть брак из-за финансовых разногласий. Однако адвокат принял решение за мистера и миссис Уильямс. Мужчина перепутал папки в компьютере при подаче заявления на вынесение финального приказа о разводе и вместо нужных клиентов отправил в суд дело Уильямсов.
Спустя 21 минуту судья расторгнул брак. Через два дня сотрудники фирмы заметили ошибку и направили в суд просьбу аннулировать развод. Судья отклонил заявление, объяснив это решение тем, что государственная политика обязана соблюдать определенность и окончательность.
Глава юридической фирмы Айеша Вардаг заявила, что считает решение судьи неправильным и несправедливым, так как если все признают, что была допущена системная ошибка, ее надо исправить. «На данный момент наш закон гласит, что вы можете развестись из-за ошибки, допущенной в онлайн-системе», — прокомментировала она.
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Анна Морозова