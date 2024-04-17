Юридическая фирма Лондона случайно развела не ту пару

Глава юридической фирмы Айеша Вардаг заявила, что считает решение судьи неправильным и несправедливым, так как если все признают, что была допущена системная ошибка, ее надо исправить. «На данный момент наш закон гласит, что вы можете развестись из-за ошибки, допущенной в онлайн-системе», — прокомментировала она.