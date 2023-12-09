Юрьев день. Что можно и что нельзя 9 декабря 2023 года

Георгий Победоносец — один из самых почитаемых святых, вошедших в историю православия. В житие о святом Георгии сказано, что он появился на свет в III веке в Каппадокии. Его родители были очень состоятельными людьми. После смерти отца, Георгий вместе с матерью, переехал в Лидду, где он поступил на военную службу, в которой стал делать большие успехи. В 20 лет он похоронил мать и получил богатое наследство. Когда начались гонения на христиан, Георгий решил раздать богатство беднякам. А сам перед императором объявил себя. И после этого признался императору, что он — христианин. По указу правителя он был схвачен, брошен в тюрьму, где подвергся пыткам, но оставался невредимым. Когда его приговорили к смертной казни, Георгий уснул и увидел в сновидениях Иисуса Христа. Господь сказал, что мученика ожидает рай. Смерть Георгий Победоносец принял вместе с женой императора — Александрой. Стоя на коленях, она просила мужа не казнить отважного воина. Когда тот отказался, царица заявила, что тоже станет христианкой.