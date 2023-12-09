00:45 (мск), источник: Аргументы и факты

Юрьев день. Что можно и что нельзя 9 декабря 2023 года

9 декабря 2023 года Церковь вспоминает первым общерусским церковным праздником, внесенным в православные месяцесловы. — день освещения храма в честь святого Георгия Победоносца.

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Источник: википедия

9 декабря 2023 года Церковь вспоминает святого Георгия Победоносца. А, вернее, освящение храма в его честь, построенного в Киеве в XI столетии. Он был создан по указу Ярослава Мудрого, который считал великомученика Георгия своим небесным покровителем. День освящения храма стал первым общерусским церковным праздником, внесенным в православные месяцесловы. В народном календаре — Юрьев день.

Кем был Георгий Победоносец?

Георгий Победоносец — один из самых почитаемых святых, вошедших в историю православия. В житие о святом Георгии сказано, что он появился на свет в III веке в Каппадокии. Его родители были очень состоятельными людьми. После смерти отца, Георгий вместе с матерью, переехал в Лидду, где он поступил на военную службу, в которой стал делать большие успехи. В 20 лет он похоронил мать и получил богатое наследство. Когда начались гонения на христиан, Георгий решил раздать богатство беднякам. А сам перед императором объявил себя. И после этого признался императору, что он — христианин. По указу правителя он был схвачен, брошен в тюрьму, где подвергся пыткам, но оставался невредимым. Когда его приговорили к смертной казни, Георгий уснул и увидел в сновидениях Иисуса Христа. Господь сказал, что мученика ожидает рай. Смерть Георгий Победоносец принял вместе с женой императора — Александрой. Стоя на коленях, она просила мужа не казнить отважного воина. Когда тот отказался, царица заявила, что тоже станет христианкой.

Народный праздник Юрьев день называют также Егорий Зимний, Егорий Холодный.

Что можно делать 9 декабря 2023 года?

  • Следует посетить церковь.
  • Принято печь печенье в форме лошадей.

Что нельзя делать 9 декабря 2023 года?

  • Нельзя ругаться.
  • Нельзя говорить обидные слова в отношении стариков и детей.
  • Нельзя поднимать руку на кого бы то ни было.
  • Нельзя отправляться в дальний путь.
  • Нельзя употреблять алкоголь.
  • Нельзя есть кислое.
  • Нельзя считать монеты.
  • Нельзя давать денег в долг.
  • Нельзя бездельничать.

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