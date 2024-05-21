Юлия Савичева рассказала об отличии «Новой Фабрики звезд» от старого шоу

«Как только я зашла в их дом, то поняла, что участники видят камеры и тех людей, которые их снимают. А мы не знали, кто в кадре в настоящий момент, операторы были за зеркалами. Потом мы начали с ребятами обсуждать камеры, и мне рассказали, что в туалете и душе камер нет», — сказала Савичева, признавшись, что у них были камеры и в местах личного пользования.