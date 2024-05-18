Юлия Меньшова стала ведущей нового шоу после пяти лет перерыва на ТВ

У Меньшовой есть одноименный канал с интервью на YouTube с 2,39 млн подписчиков. На «Домашнем» покажут архивные записи интервью телеведущей и актрисы с ее героями и новые беседы, которые не публиковали в сети. Передача будет выходить с 8 июня.