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Юлия Меньшова стала ведущей нового шоу после пяти лет перерыва на ТВ

В середине июня 2024 года телеведущая и актриса Юлия Меньшова вернется на экраны в новом шоу на телеканале «Домашний».

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает kp.ru.

Передача «Сама Меньшова» будет первым проектом Меньшовой после 5 лет перерыва на ТВ, когда она по собственному желанию ушла из программы «Сегодня вечером» на Первом канале.

У Меньшовой есть одноименный канал с интервью на YouTube с 2,39 млн подписчиков. На «Домашнем» покажут архивные записи интервью телеведущей и актрисы с ее героями и новые беседы, которые не публиковали в сети. Передача будет выходить с 8 июня.

Кроме работы над шоу, Меньшова работает доцентом кафедры актерского мастерства ВГИКа и занята в антрепризных спектаклях.

Накануне Меньшова высмеяла в Telegram-канале слухи, что ушла из социальных сетей.

«Искусство заголовка. Ку-ку! Я здесь! Как ни в чем не бывало», — написала актриса.