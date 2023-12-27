Ёлка, премия, пьянка: Стало известно, как изменился словарный запас россиян перед Новым годом

Количество сообщений в чатах о торжестве за тот же период увеличилось на 77%. В онлайн-сервисе Wazupp, проанализировав рабочую переписку компаний, рассказали Лайфу, что слова «новый» и «год» в начале исследования произнесли более 37 тысяч и 29,5 тысячи раз, а в конце — 65,5 тысячи и 47 тысяч раз соответственно. «Рождество» мелькало реже — всего 911 раз в начале ноября и 9,9 тысячи в середине декабря.

О желании увидеть под ёлкой «подарок» сначала высказались 45 тысяч раз, через полтора месяца это число увеличилось на 29%. Слово «выходной» же стали произносить на 4% меньше, зато на 1554% чаще начали говорить «после праздников». «Салаты» появлялись в беседах на 30% чаще: «оливье» в ноябре упомянули 777 раз, а в декабре — четыре тысячи, положительная динамика наблюдается и с «селёдкой под шубой».

Также опрос показал, о каких новогодних фильмах и передачах стали чаще говорить россияне. Самая популярная картина — «Один дома»: за полтора месяца число упоминаний о ней возросло на 1534%. О «Гарри Поттере» в ноябре говорили 10 тысяч раз, а в декабре только 3,2 тысячи. Об «Иронии судьбы» высказались лишь один раз и пять раз соответственно. «Голубой огонёк» сначала вовсе никого не заинтересовал, а затем про него вспомнили только дважды.

Обсуждали россияне и погоду. Количество выпавшего «снега» в начале ноября интересовало собеседников почти три тысячи раз, а к середине декабря — 19 тысяч. О «морозе» переживали 5,2 тысячи и 17,4 тысячи раз соответственно. Речь могла идти и о волшебнике: слово «дед» фигурировало сначала 8,4 тысячи раз, затем — 16,7 тысячи. При этом «снегурочку» обсуждали реже.

Многие офисные работники перед праздниками мечтают о бонусах. «Премия» в ноябре мелькала 3,6 тысячи раз, в декабре употреблять слово стали на 15% меньше. Похожая история с «тринадцатой зарплатой»: произносить такое словосочетание за полтора месяца стали на 58% реже. «Корпоратив» в декабре употреблялся чаще на 201%, а «тайный Санта» — на 2016%.

Не обошлось в этот период без мата. Фразу, означающую, что всё надоело, в начале ноября произнесли 19 тысяч раз, а в середине декабря — 30 тысяч. Желание сильно напиться, употребив «бухать» и «пьянка», изъявили 50 тысяч и 31 тысяч раз на старте мониторинга, а на финише — 54 тысячи и 33 тысячи раз соответственно. И всё же настроение у участников исследования, а это 20 тысяч человек, приподнятое. Об этом говорит частота употребления выражений «с наступающим праздником» и «с наилучшими пожеланиями» (+101% и +206% за полтора месяца соответственно).