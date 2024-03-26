Ящерицы теряют иммунитет к змеиному яду

Однако маленькие ящерицы не могут нести такой груз в виде толстой чешуи, поэтому у них со временем выработалась биохимическая защита. Изучив ее, исследователи пришли к выводу, что у некоторых чешуйчатых развились нервы менее восприимчивые к нейротоксинам местных змей.