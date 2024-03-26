Ящерицы теряют иммунитет к змеиному яду

В Австралии и кишащих змеями частях Индонезии животным важно не только вырабатывать собственный яд, но и быть устойчивым к токсинам змей.
Ученые из Австралии решили исследовать, как ящерицы справляются с ядом, и изучили 27 видов варанид. В итоге специалисты обнаружили, что эволюция делает чешуйчатых легкой добычей для змей. Исследование опубликовано в International Journal of Molecular Sciences.
Ящерицы выработали два разных метода устойчивости к токсинам. Так, Драконы Комодо и перенти полагаются на свои так называемые «доспехи» — толстый слой чешуи. Ее достаточно, чтобы защититься от змей, а их крупные зубы используются для расчленения пресмыкающихся.
Однако маленькие ящерицы не могут нести такой груз в виде толстой чешуи, поэтому у них со временем выработалась биохимическая защита. Изучив ее, исследователи пришли к выводу, что у некоторых чешуйчатых развились нервы менее восприимчивые к нейротоксинам местных змей.
Когда ящерицы, относящиеся ко второму типу, оказываются в местах с меньшим количеством змей, они быстро теряют свою устойчивость к яду. Это может быть результатом либо выхода за пределы ареала обитания пресмыкающихся, либо ухода на деревья, где некоторые чешуйчатые нашли безопасное для существования место.
В то время, когда ящерицы вновь оказываются близко к змеям, у них вновь вырабатывается устойчивость к токсинам. Однако, по словам ученых, каждый раз происходит новая мутация, из-за чего гены, способные противостоять яду, теряются.
Так или иначе, животные вырабатывают каждый раз новые стратегии выживания. Как говорят специалисты, это не прекратится, пока ящерицы и змеи не перестанут пересекаться.
Ранее ученые сообщили о создании универсального противоядия от смертельных змеиных ядов.
Анна Морозова