Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ящерицы теряют иммунитет к змеиному яду

Генетические изменения происходят в процессе эволюции.

Источник: Varanus panoptes

В Австралии и кишащих змеями частях Индонезии животным важно не только вырабатывать собственный яд, но и быть устойчивым к токсинам змей.

Ученые из Австралии решили исследовать, как ящерицы справляются с ядом, и изучили 27 видов варанид. В итоге специалисты обнаружили, что эволюция делает чешуйчатых легкой добычей для змей. Исследование опубликовано в International Journal of Molecular Sciences.

Ящерицы выработали два разных метода устойчивости к токсинам. Так, Драконы Комодо и перенти полагаются на свои так называемые «доспехи» — толстый слой чешуи. Ее достаточно, чтобы защититься от змей, а их крупные зубы используются для расчленения пресмыкающихся.

Однако маленькие ящерицы не могут нести такой груз в виде толстой чешуи, поэтому у них со временем выработалась биохимическая защита. Изучив ее, исследователи пришли к выводу, что у некоторых чешуйчатых развились нервы менее восприимчивые к нейротоксинам местных змей.

Когда ящерицы, относящиеся ко второму типу, оказываются в местах с меньшим количеством змей, они быстро теряют свою устойчивость к яду. Это может быть результатом либо выхода за пределы ареала обитания пресмыкающихся, либо ухода на деревья, где некоторые чешуйчатые нашли безопасное для существования место.

В то время, когда ящерицы вновь оказываются близко к змеям, у них вновь вырабатывается устойчивость к токсинам. Однако, по словам ученых, каждый раз происходит новая мутация, из-за чего гены, способные противостоять яду, теряются.

Так или иначе, животные вырабатывают каждый раз новые стратегии выживания. Как говорят специалисты, это не прекратится, пока ящерицы и змеи не перестанут пересекаться.

Ранее ученые сообщили о создании универсального противоядия от смертельных змеиных ядов.

Анна Морозова