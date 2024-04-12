Ярчайший в истории гамма-всплеск был порожден обычной сверхновой

«Данная гамма-вспышка была столь яркой, что она скрывала все свидетельства существования сверхновой на протяжении многих недель и месяцев. Это можно сравнить с тем, как фары движущейся в нашу сторону машины слепят нас так сильно, что мы не видим сам автомобиль. Поэтому нам пришлось дождаться угасания вспышки для того, чтобы получить возможность увидеть сверхновую», — заявил научный сотрудник Северо-Западного университета Питер Бланшар, чьи слова приводит пресс-служба вуза.