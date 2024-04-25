Японский аппарат SLIM внезапно ожил и прислал фото с Луны

Первая ночь SLIM на Луне (она длится 354 часа — 14 земных суток и 18 часов) началась 31 января и завершилась 15 февраля. Затем 29 февраля, когда снова наступила ночь, на SLIM никто уже не рассчитывал. Но в марте он снова подал признаки «жизни». JAXA обнаружило, что основные функции посадочного модуля все еще работают. SLIM снова вышел из лунной ночи в середине апреля и отправил сообщение на Землю 23 апреля.