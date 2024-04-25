Японский аппарат SLIM внезапно ожил и прислал фото с Луны

Японский космический аппарат SLIM, который перешел в спящий режим в кратере Сиори на Луне перед заходом Солнца в начале апреля, неожиданно вновь заработал после третьей лунной ночи, сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (Japan Aerospace Exploration Agency, JAXA) в своем аккаунте в X (ранее Twitter).
Такого поворота событий не ожидали даже сами разработчики модуля. «SLIM сохранил основную функциональность даже после трех лунных ночей, чего не было предусмотрено в проекте!» — говорится в сообщении.
Связь с аппаратом была восстановлена вечером 23 апреля, удалось даже получить изображение лунной поверхности с навигационной камеры аппарата.
«Изображение было сделано на самой ранней фазе Луны после наступления ночи, поэтому изображение в целом яркое, а тени очень короткие», — сказано в сообщении JAXA.
Инженеры агентства планируют продолжить детальную проверку состояния SLIM и выяснить, как работает оборудование в зависимости от условий лунного дня и ночи, пишет японское издание Astroarts.
Посадочный модуль не был рассчитан на то, чтобы выдержать даже одну очень холодную ночь на Луне, во время которой температура опускается до −170℃. SLIM прибыл на Луну 19 января 2024 года с миссией по тестированию технологии точной посадки и сбору данных о лунной геологии.
Вскоре после приземления операторы JAXA обнаружили, что модуль наклонился вперед и уперся «носом» в поверхность. Это означало, что его солнечные панели, собирающие энергию, были неправильно развернуты по отношению к звезде, после этого сохранение функциональности оказалось и вовсе событием феноменальным, поясняет происходящее профильный портал Space.
Первая ночь SLIM на Луне (она длится 354 часа — 14 земных суток и 18 часов) началась 31 января и завершилась 15 февраля. Затем 29 февраля, когда снова наступила ночь, на SLIM никто уже не рассчитывал. Но в марте он снова подал признаки «жизни». JAXA обнаружило, что основные функции посадочного модуля все еще работают. SLIM снова вышел из лунной ночи в середине апреля и отправил сообщение на Землю 23 апреля.
Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) — посадочный модуль для исследования Луны, разработанный Японским агентством аэрокосмических исследований. Основной задачей станции является демонстрация технологии точной посадки.
Япония стала пятой страной, совершившей мягкую посадку на Луну, всего через несколько месяцев после того, как Индия стала четвертой страной с «Чандраяаном-3». SLIM был рассчитан на работу на Луне в течение одного лунного дня (около 14 земных суток). Ожидалось, что без радиоизотопных нагревателей для обеспечения тепла, которые использовались на предыдущих миссиях посадочных аппаратов и вездеходов NASA, Роскосмоса и Национального космического управления Китая, сильный холод долгой лунной ночи приведет к поломке электроники.