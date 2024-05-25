Япония первой в мире начнет применять iPS-клетки для лечения сердечных заболеваний

По данным газеты, медицинский стартап Qualips при Осакийском университете в ближайшее время подаст заявку в японский Минздрав на одобрение коммерческой реализации и применения собственной разработки, позволяющей лечить сердечные заболевания при помощи iPS-клеток. Метод заключается в пересадке пациенту с ишемическими заболеваниями сердца так называемой сердечной ткани, созданной из iPS-клеток. В ходе клинических испытаний такая ткань была пересажена восьми пациентам — в результате у всех было зафиксировано значительное улучшение работы сердца. Подчеркивается, что такой метод лечения несет в себе меньше рисков для сердца, чем трансплантационная хирургия, а сама операция занимает меньше времени.
В случае одобрения, этот метод лечения сердечных заболеваний станет первым в мире с использованием iPS-клеток.
После того как японский ученый Синъя Яманака в 2012 году стал лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине за исследование в области стволовых клеток, интерес к этой теме в обществе и правительстве страны многократно вырос. Регенеративная медицина была объявлена одним из приоритетных направлений развития науки. iPS-клетки при определенном химическом воздействии способны становиться клетками любого типа, что теоретически позволяет выращивать ткани разных органов. Тем не менее, по мнению некоторых специалистов, пересадка выращенных тканей чревата развитием злокачественных опухолей.