Япония или Корея? Топ-кондиционеров на жаркое лето 2024 года

Новинка 2024 года. Мощность больше, чем у аналогов, 12 BTU. Работает при температурах за окном от −15 до +50 градусов. Есть режимы работы на холод и тепло. Рассчитан на помещение 25 кв. м. Тихий, на 21 дБ. Позволяет смонтировать удлиненную инженерную трассу между блоками, до 25 метров. Есть функция интенсивного охлаждения Турбо (быстро меняет температуру), режим «Теплый старт» (в холодное время года прогреет теплообменник). В режиме обогрева, при низкой температуре наружного воздуха, в кондиционере срабатывает функция «Автоматическая разморозка», которая защищает теплообменник внешнего блока от замерзания. Функция 4D потока воздуха позволяет регулировать горизонтальные и вертикальные жалюзи с пульта на четырех скоростях. Есть Wi-Fi. Гарантия от производителя — 5 лет.