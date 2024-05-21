Япония или Корея? Топ-кондиционеров на жаркое лето 2024 года

Качественная сплит-система с настенным крепежом — лучшее решение для регулировки климата в помещении. Эксперты рассказали aif.ru, что это за категория кондиционеров последнего поколения и чем они отличаются от других вариантов.
Из чего выбираем в 2024 году?
Эксперты aif.ru рассказывают, что в предыдущие годы самые популярные модели климатического оборудования в Россию поставляли Япония и Корея, сейчас же абсолютным лидером стал Китай. Производители из Поднебесной обеспечивают огромный выбор кондиционеров разных моделей. И самое главное, предлагают хорошие гарантийные условия по ремонту и замене неисправной техники.
«Самые лояльные гарантийные условия сегодня у компаний Hisense, Royal Clima и LG, — рассказывает руководитель монтажной бригады Денис Миронов. — Они довольно доступны и по ценам, от 25 до 75 тыс. руб. Есть качественные японские кондиционеры Hitachi и Funai (цены на них выше, на Funai стартуют от 40 тыс. руб., на Hitachi — от 60 тыс руб.), но там с гарантиями также не безоблачно».
В топе спроса у покупателей сегодня сплит-системы брендов Hisense, Electrolux, GREE. Это категории кондиционеров с хорошим соотношением цена-качество. Чуть меньше стали заказывать оборудование марки Haier и Royal Clima, потому что участились случаи рекламаций.
Чаще всего покупатели выбирают модели сплит-систем с ценой до 35−40 тыс. руб. Если речь идет о мульти-сплитах (один внешний блок и пара внешних), то стоимость комплекта стартует от 90 тыс. руб. Разумеется, это стоимость без учета подключения оборудования. Цена на монтаж может составлять от 8 тыс. руб. до 90−100% стоимости техники, в зависимости от сложности монтажа и протяженности инженерной трассы.
Самые важные показатели при выборе сплит системы — мощность применительно к площади помещения, температурный диапазон и скорость его достижения, наличие режимов работы для охлаждения и обогрева, сила воздушного потока вентилятора, шумность, энергоэффективность, качество сборки и надежность работы.
ТОП-5 популярных сплит-систем 2024 года.
1. Hisense AS-09UW4RYRKB05 ZOOM DC Inverter — цена 43 118 ₽
Комплект оборудования на помещение площадью 28 м². Имеет высокую мощность 9 BTU (британских тепловых единиц). Основные режимы работы: обогрев, охлаждение, вентиляция с пятью степенями регулировки интенсивности, осушение. Среди дополнительных функций есть режим SLEEP (тихо для сна), SMART (автонастройка), SUPER (быстрое достижение заданной температуры), ECONOMY (энергосбережение). Модель работает в системе «Умный дом», включается удаленно через смартфон.
Дополнительные функции: автоперезапуск, ионизация, разморозка внешнего блока, самодиагностика, самоочистка внутреннего блока, система против образования льда, теплый пуск. Заявленный срок службы 10 лет, гарантийный срок до 3 лет.
2. Electrolux EACS/I-09HSM/N8 Smartline DC — цена 46 490 ₽
Новинка 2024 года. Мощность больше, чем у аналогов, 12 BTU. Работает при температурах за окном от −15 до +50 градусов. Есть режимы работы на холод и тепло. Рассчитан на помещение 25 кв. м. Тихий, на 21 дБ. Позволяет смонтировать удлиненную инженерную трассу между блоками, до 25 метров. Есть функция интенсивного охлаждения Турбо (быстро меняет температуру), режим «Теплый старт» (в холодное время года прогреет теплообменник). В режиме обогрева, при низкой температуре наружного воздуха, в кондиционере срабатывает функция «Автоматическая разморозка», которая защищает теплообменник внешнего блока от замерзания. Функция 4D потока воздуха позволяет регулировать горизонтальные и вертикальные жалюзи с пульта на четырех скоростях. Есть Wi-Fi. Гарантия от производителя — 5 лет.
3. GREE GWH09AVCXB-K6DNA1B AIRY Inverter White — цена 74 600 ₽
Новая модель от мирового лидера климатической техники GREE мощностью 9000 BTU, для помещений площадью до 25 кв. м при разной погоде: в режиме обогрева от −30 до +30 градусов за окном, и от −15 до +50 градусов в режиме охлаждения. Запускается в работу даже при низком напряжении.
Есть управление по Wi-Fi, инновационная технология G-AI для энергосбережения. Система имеет режим «Турбо», который обеспечивает максимальную скорость охлаждения или обогрева, а также режим «Сон», который автоматически регулирует температуру в помещении в течение ночи. На минимальной скорости вращения вентилятор работает очень тихо, на 19 дБ. Система фильтрации воздуха очищает воздух от пыли, бактерий и других аллергенов. Гарантия 3 года.
4. LG B09TS — цена 60 555 ₽
Модель от LG мощностью 9000 BTU рассчитана на обогрев или охлаждение помещения до 25 кв. м. Диапазон температур за окном от минус 10 до до +48 градусов. Дополнительные режимы: авто, вентиляция, приточная вентиляция, турбо, экорежим, Ночной режим, Режим быстрого охлаждения, охлаждение-обогрев.
В числе дополнительных функций — ионизация, разморозка внешнего блока, умная диагностика неисправностей, предотвращение образования плесени, устранение запахов и очистка воздуха через систему фильтров.
Есть датчик качества воздуха, регулировка направления воздушного потока, таймер включения/выключения, Wi-Fi модуль, автоочистка, авторестарт, голосовое управление, скрытый дисплей, таймер выключения. Уровень шума от 19 до 42 дБ. Гарантийный срок до 1 года. Гарантия на аккумулятор — 6 месяцев.
5. TOSOT T09H-SLyR2/I/T09H-SLyR2/O Lyra Inverter R32 — цена 49 500 ₽
Модель Lyra от бренда TOSOT в улучшенном варианте. В 2019 году это был кондиционер с компрессором обычной производительности. Но в 2020 году она получила новый инверторный компрессор. А в 2021 году перешла на передовой экологичный хладагент R32. С тех пор она остается на пике популярности.
Все модели Lyra Inverter R32 комплектуются качественным компрессором марки GREE. Модель имеет высокие сезонные классы энергоэффективности для охлаждения и обогрева. Мощность девятой модели позволяет регулировать климат в помещении 27 кв. м. Дополнительные режимы кондиционера: авто, ночной, турбо, вентиляции. Есть возможность управлять климатом со смартфона через модуль Wi-Fi. Также модель имеет системы автоочистки, авторестарта, Ионизации воздуха. Уровень шума 25 дБ. Гарантийный срок 4 года.