«ЯМОРЕ» подтвердили, что работа с Джонни Деппом все еще ведется

В интервью Звуку исполнители не назвали точную дату приезда звезды, чтобы «обезопасить Джонни от журналистов». «ЯМОРЕ» отметили, что находятся с Деппом на связи, но редко. Последний раз они общались, поздравляя друг друга с Рождеством и Новым годом.