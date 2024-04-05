«ЯМОРЕ» подтвердили, что работа с Джонни Деппом все еще ведется

В интервью Звуку исполнители не назвали точную дату приезда звезды, чтобы «обезопасить Джонни от журналистов». «ЯМОРЕ» отметили, что находятся с Деппом на связи, но редко. Последний раз они общались, поздравляя друг друга с Рождеством и Новым годом.
«Он любит Россию, мне кажется, еще не раз приедет», — говорит гитарист Михаил Лисов.
Также, по словам коллектива, на гитаре, которую музыкант отправил им в Москву, они играют на каждой репетиции и пишут на ней новый материал.
Новость о невероятной коллаборации появилась еще летом 2023-го. Участник группы Hollywood Vampires должен был приехать 10 ноября. Сообщалось, что артист согласился на фит за 370 тысяч долларов и экскурсию по Калининградской области.