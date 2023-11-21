Ядро Земли меняется: загадочное явление создает новый слой
Этот процесс десятилетиями озадачивал геологов.
Этот процесс десятилетиями озадачивал геологов.
Земля состоит из четырех различных слоев. Самый верхний называется земной корой, затем следует мантия, внешнее ядро и внутреннее.
Ученые заметили, что внешнее ядро меняется, на нем создается новый слой, однако не могли определить, с чем это связано. Оказалось, что в этом виновата вода, которая может проникать глубоко в планету и изменять оболочку. Миллиарды лет назад тектонические плиты Земли транспортировали жидкость в нижнюю мантию через зоны субдукции (зоны на границе столкновения двух литосферных плит, в которых происходит погружение блоков одной плиты под другую).
Когда вода достигает границы между ядром и мантией, примерно в 2900 километрах под поверхностью, она запускает мощную химическую реакцию. В результате образуется обогащенный водородом верхний слой ядра и переносит кремнезем в мантию.
Из-за этого между ядром Земли и мантией происходит резкий переход от силиката к металлу, в следствие чего создается пленкообразный слой.
Ранее стало известно, что ядро Земли изменило направление вращения.
Анна Морозова