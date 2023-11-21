Ядро Земли меняется: загадочное явление создает новый слой

Ученые заметили, что внешнее ядро меняется, на нем создается новый слой, однако не могли определить, с чем это связано. Оказалось, что в этом виновата вода, которая может проникать глубоко в планету и изменять оболочку. Миллиарды лет назад тектонические плиты Земли транспортировали жидкость в нижнюю мантию через зоны субдукции (зоны на границе столкновения двух литосферных плит, в которых происходит погружение блоков одной плиты под другую).