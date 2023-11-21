17:31 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

Ядро Земли меняется: загадочное явление создает новый слой

Этот процесс десятилетиями озадачивал геологов.

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Источник: Taehyun Kim et al.

Земля состоит из четырех различных слоев. Самый верхний называется земной корой, затем следует мантия, внешнее ядро и внутреннее.

Ученые заметили, что внешнее ядро меняется, на нем создается новый слой, однако не могли определить, с чем это связано. Оказалось, что в этом виновата вода, которая может проникать глубоко в планету и изменять оболочку. Миллиарды лет назад тектонические плиты Земли транспортировали жидкость в нижнюю мантию через зоны субдукции (зоны на границе столкновения двух литосферных плит, в которых происходит погружение блоков одной плиты под другую).

Когда вода достигает границы между ядром и мантией, примерно в 2900 километрах под поверхностью, она запускает мощную химическую реакцию. В результате образуется обогащенный водородом верхний слой ядра и переносит кремнезем в мантию.

Из-за этого между ядром Земли и мантией происходит резкий переход от силиката к металлу, в следствие чего создается пленкообразный слой.

Ранее стало известно, что ядро Земли изменило направление вращения.

Анна Морозова

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