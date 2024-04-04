«Я не беспринципный». Павел Деревянко — о Голливуде и центре Москвы

— Нет какого-то единого типажа, как и нет какого-то единого портрета всех зрителей с описанием их предпочтений. Мне кажется, главное — чтобы в герое была жизнь, чтобы он не был идеализированным, окрашенным либо в черную, либо в белую краску. Люди сейчас все больше интересуются историями с так называемой серой моралью, так как они понимают, что в реальном человеке намешано очень много всего. И поэтому современному зрителю будет интересен сложный характер персонажа — при условии, конечно, что он будет хорошо прописан. Я могу сказать, какой герой точно не понравится современному зрителю — это картонный, плоский персонаж, действия которого легко предсказать. Такие герои уже не работают. Если раньше на них закрывали глаза, то сейчас нет.