WP: в Канаде дом передвинули с помощью обыкновенного мыла

В Канаде 200-летнее здание передвинули при помощи мыла. Двухсоттонный дом переместили на девять метров в Галифаксе в провинции Новая Шотландия. Для этого были использованы 700 кусков мыла, пишет The Washington Post.

Строительной компании было поручено сделать это, чтобы освободить место для нового жилого комплекса.

Строители вырыли под зданием и вставили более дюжины стальных балок, которые и намазали мылом.