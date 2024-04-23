WhatsApp начал внедрять функцию обмена файлами по аналогии с AirDrop

В мессенджере появится опция под названием People nearby («Люди рядом»). Работать она будет по аналогии с AirDrop от Apple и «Быстрой отправкой» на Android. Пользователи смогут отправлять разные файлы, в том числе фото, видео и документы, не расходуя на это мобильный интернет-трафик. Для активации процесса надо, чтобы обе стороны дали на это добровольное согласие в своих смартфонах. Найти функцию можно будет в настройках приложения WhatsApp.