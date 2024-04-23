WhatsApp начал внедрять функцию обмена файлами по аналогии с AirDrop

Разработчики WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) продумывают вариант внедрения в следующую версию мессенджера функции обмена файлами с другими пользователями поблизости. Об этом сообщил портал WABetaInfo.
В мессенджере появится опция под названием People nearby («Люди рядом»). Работать она будет по аналогии с AirDrop от Apple и «Быстрой отправкой» на Android. Пользователи смогут отправлять разные файлы, в том числе фото, видео и документы, не расходуя на это мобильный интернет-трафик. Для активации процесса надо, чтобы обе стороны дали на это добровольное согласие в своих смартфонах. Найти функцию можно будет в настройках приложения WhatsApp.
Как пишет WABetaInfo, нововведение в мессенджере «улучшит возможности обмена файлами между пользователями поблизости». Отмечается, что общий доступ к файлам всегда зашифрован, а номера телефонов скрыты на протяжении всего процесса обнаружения второго устройства и передачи информации.
Функция обмена файлами с людьми поблизости находится в стадии разработки и будет доступна в будущем обновлении приложения. Зачем появилась необходимость дублирования опции, которая итак есть во всех современных смартфонах на операционных системах Android и IOS, не уточняется.
Ранее в популярный мессенджер добавили фильтры для более быстрого и удобного поиска нужных переписок. Всего появилось три фильтра: «Все», «Непрочитанные» и «Группы». Для выбора пользователю необходимо просто нажать на нужный. Уже началось развертывание новой опции, и в ближайшее время она станет доступна всем.
Также недавно обновились возможности форматирования текста. Стали доступны нумерация, цитаты и маркированные списки. Форматирование доступно в WhatsApp для Android, iOS, а также в браузерных версиях мессенджера, будь то личные переписки или сообщения в каналах.