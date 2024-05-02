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Взлетаем: как проходил первый полет человека на аэроплане

Сергей Уточкин был первым, кто поднял аэроплан в воздух над Москвой.

Источник: Сергей Васильевич Челноков

2 мая 1910 года российский авиатор и летчик-испытатель Сергей Уточкин совершил первый демонстрационный полет на аэроплане в Москве. Увидеть это зрелище пришла многотысячная толпа зрителей. Полет длился не более 12 минут, но, по рассказу Уточкина, это — семьсот двадцать секунд, и «каждую секунду загорается новый костер переживаний, глубоких, упоительных и невыразимо полных».

Уточкин стал первым отечественным авиатором, поднявшим аэроплан в воздух над Москвой. За заслуги летчика-испытателя наградили Серебряной медалью Киевского общества воздухоплавания «За популяризацию воздухоплавания в России». Всего Уточкин совершил около 150 полетов на воздушном судне.

Анна Морозова