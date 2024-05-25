Взбодрить мозг. Невролог назвал надежные способы улучшения памяти

Забывчивость и невнимательность могут быть проявлением опасных недугов, а могут просто говорить о том, что человеку нужно отдохнуть или взбодрить мозг. Как это сделать аif.ru рассказал врач-невролог Игорь Мацокин:
— Для сохранения и улучшения памяти и внимания необходим умственный тренинг. В качестве мозговой тренировки можно использовать не только чтение книг, разгадывание головоломок и кроссвордов, изучение иностранных языков, но и логические игры, в том числе компьютерные, которые помогают развивать стратегическое мышление.
Большое значение имеют социальные связи. Для поддержания мозга в тонусе необходимо постоянное общение и знакомства с новыми людьми, посещение новых мест. Попробуйте также менять повседневные маршруты. Это будет способствовать формированию новых нейронных связей в мозгу, что приведет к улучшению его функций мозга.
Большое значение для поддержания мозгового тонуса имеет и физическая нагрузка. Французские ученые провели исследование, которое показало: люди, которые уделяют достаточное время для настольных игр на свежем воздухе (лото, преферанс
Кстати
Что касается мозговых штурмов, то они помогают до поры до времени. Если не соблюдать правила умственной гигиены, мозг отключается и перестаёт усваивать новую информацию. Именно этим объясняется тот факт, что люди стали избегать чтения люди стали книг и перестали читать большие тексты.
Неврологи считают, что таким образом мозг защищается от избыточной информации. Когда человек не может переварить большой объёмам информации, в определенный момент его мозг «отключается».
К сожалению, это приводит к тому, что мозг начинает регулярно отключаться на «профилактику» и со временем перестаёт усваивать даже небольшой объём информации. Чтобы понять, как это скажется на заболеваемости деменцией, потребуется время (примерно 10−15 лет).