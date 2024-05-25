Взбодрить мозг. Невролог назвал надежные способы улучшения памяти

Что касается мозговых штурмов, то они помогают до поры до времени. Если не соблюдать правила умственной гигиены, мозг отключается и перестаёт усваивать новую информацию. Именно этим объясняется тот факт, что люди стали избегать чтения люди стали книг и перестали читать большие тексты.