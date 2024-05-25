Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взбодрить мозг. Невролог назвал надежные способы улучшения памяти

Во время разговора вылетело слово и вы никак не можете его вспомнить? Пора браться за ум.

Источник: Freepik

Забывчивость и невнимательность могут быть проявлением опасных недугов, а могут просто говорить о том, что человеку нужно отдохнуть или взбодрить мозг. Как это сделать аif.ru рассказал врач-невролог Игорь Мацокин:

— Для сохранения и улучшения памяти и внимания необходим умственный тренинг. В качестве мозговой тренировки можно использовать не только чтение книг, разгадывание головоломок и кроссвордов, изучение иностранных языков, но и логические игры, в том числе компьютерные, которые помогают развивать стратегическое мышление.

Большое значение имеют социальные связи. Для поддержания мозга в тонусе необходимо постоянное общение и знакомства с новыми людьми, посещение новых мест. Попробуйте также менять повседневные маршруты. Это будет способствовать формированию новых нейронных связей в мозгу, что приведет к улучшению его функций мозга.

Также необходимо давать мозгу необходим регулярный релакс. Даже в период максимальной загрузки и мозговых штурмов необходимы паузы в течение дня хотя бы на 10−15 минут.

Большое значение для поддержания мозгового тонуса имеет и физическая нагрузка. Французские ученые провели исследование, которое показало: люди, которые уделяют достаточное время для настольных игр на свежем воздухе (лото, преферанс и т. д.), — как правило дольше сохраняют свои когнитивные функции на приемлемом уровне.

Кстати

Что касается мозговых штурмов, то они помогают до поры до времени. Если не соблюдать правила умственной гигиены, мозг отключается и перестаёт усваивать новую информацию. Именно этим объясняется тот факт, что люди стали избегать чтения люди стали книг и перестали читать большие тексты.

Неврологи считают, что таким образом мозг защищается от избыточной информации. Когда человек не может переварить большой объёмам информации, в определенный момент его мозг «отключается».

К сожалению, это приводит к тому, что мозг начинает регулярно отключаться на «профилактику» и со временем перестаёт усваивать даже небольшой объём информации. Чтобы понять, как это скажется на заболеваемости деменцией, потребуется время (примерно 10−15 лет).