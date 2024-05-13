«Вызов», «Снегирь» и «1993» вошли в список номинантов премии «Ника»

Российская академия кинематографических искусств объявила номинантов премии «Ника» за 2022 и 2023 годы. Дата и место вручения наград будут объявлены позднее.
Лидером по числу номинаций (12) стала военно-историческая драма Сергея Урсуляка «Праведник», вышедшая в прокат 16 февраля 2023 года. На втором месте с семью номинациями расположилась историческая драма Андрея Смирнова «За нас с вами», которая вышла в прокат 26 мая 2023 года. Шесть номинаций — у фильма «Снегирь» Бориса Хлебникова, пять — у «1993» Александра Велединского.
За звание «Лучший игровой фильм» поборются шесть лент: «1993» Александра Велединского, «Вызов» Клима Шипенко, «За нас с вами» Андрея Смирнова, «Снегирь» Бориса Хлебникова, «Чувства Анны» Анны Меликян и «Праведник» Сергея Урсуляка.
Список номинантов в основных категориях
Лучшая режиссерская работа.
Александр Велединский («1993»).
Андрей Смирнов («За нас с вами»).
Сергей Урсуляк («Праведник»).
Борис Хлебников («Снегирь»).
Лучшая сценарная работа.
Александр Велединский («1993»).
Сергей Ильин, Игорь Рыбин («Страсти по Матвею»).
Геннадий Островский («Праведник»).
Андрей Смирнов («За нас с вами»).
Лучшая мужская роль.
Юра Борисов («Кентавр»).
Александр Робак («Снегирь»).
Андрей Смоляков («За нас с вами»).
Александр Яценко («Праведник»).
Лучшая женская роль
Екатерина Вилкова («1993»).
Анна Михалкова («Чувства Анны»).
Юлия Пересильд («Вызов»).
Юлия Снигирь («За нас с вами»).
Лучшая мужская роль второго плана.
Сергей Маковецкий («Праведник»).
Сергей Пускепалис («Сердце Пармы») — посмертно.
Евгений Ткачук («Праведник»).
Тимофей Трибунцев («Снегирь»).
Леонид Ярмольник («За нас с вами»).
Лучшая женская роль второго плана
Елена Валюшкина («Последний богатырь: Посланник тьмы»).
Юлия Витрук («Праведник»).
Ольга Лапшина («Огород»).
Ирина Розанова («За нас с вами»).
Лучшая музыка к фильму.
Эдуард Артемьев («Нюрнберг») — посмертно.
Игорь Вдовин («Сердце Пармы»).
Юрий Потеенко («Хитровка. Знак четырех»).
Василий Тонковидов («Праведник»).
Лучший неигровой фильм
«Андрей Тарковский. Невозвращение ветра» (реж. Анастасия Крапивина).
«Балабанов. Колокольня. Реквием» (реж. Любовь Аркус).
«Выход» (реж. Максим Арбугаев, Евгения Арбугаева).
«Киноязык эпохи: Марлен Хуциев» (реж. Андрей Истратов).
Открытие года
Режиссер Наталия Гугуева («Туман»).
Актриса Мария Золотухина («Праведник»).
Режиссер Сергей Ильин («Страсти по Матвею»).
Актер Макар Хлебников («Снегирь»).
Лучший анимационный фильм
«Белый, белый день» (реж. Василий Чирков).
«Спать хочется» (реж. Игорь Волошин).
«Хармс» (реж. Светлана Андрианова).
«Щелкунчик, пианино и венок из одуванчиков» (реж. Ирина Евтеева).
Последний раз «Нику» вручали в 2021 году. Тогда лучшим игровым фильмом стала историческая драма «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского о расстреле мирной демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Кончаловский получил награду за режиссуру, а его супруга, актриса Юлия Высоцкая, удостоилась премии за лучшую женскую роль.
В октябре 2022 года член президиума премии режиссер Павел Чухрай объявил о переносе премии на год. По мнению основателя премии Юлия Гусмана, им не хотелось «превращать его в просто формальное вручение». Но и в 2023-м церемония не состоялась: Гусман сказал в августе, что «уже пропущены все сроки». Он выразил надежду, что весной 2024-го удастся «вернуться к прежнему формату».
Первая церемония вручения премии «Ника» состоялась в 1988 году в Центральном доме кинематографистов. Она вручается в нескольких номинациях за лучшие отечественные фильмы, вышедшие в рамках предшествующего календарного года.