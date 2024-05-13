«Вызов», «Снегирь» и «1993» вошли в список номинантов премии «Ника»

В октябре 2022 года член президиума премии режиссер Павел Чухрай объявил о переносе премии на год. По мнению основателя премии Юлия Гусмана, им не хотелось «превращать его в просто формальное вручение». Но и в 2023-м церемония не состоялась: Гусман сказал в августе, что «уже пропущены все сроки». Он выразил надежду, что весной 2024-го удастся «вернуться к прежнему формату».