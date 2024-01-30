Выявлены пять случаев развития болезни Альцгеймера после уколов гормона роста

Последующий анализ их историй болезней показал, что фактически все пациенты, кроме одного, не были генетически предрасположены к развитию болезни Альцгеймера, а также не страдали от различных хронических и врожденных дефектов развития. По мнению исследователей, вкупе с их предыдущими опытами это говорит в пользу того, что деменция развилась в результате инъекций загрязненного гормона роста, а не по каким-то другим причинам.