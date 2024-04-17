Выявлены наночастицы, делающие зубы грызунов стойкими к развитию кариеса

На долю этого минерала, как отмечают ученые, приходится всего 2% от всего объема пор между зернами гидроксиапатита, но при этом его появление резко повышает стойкость зубов грызунов к действию кислот и развитию кариеса. Что интересно, такие наночастицы при этом являются бесцветными — оранжевый и бурый цвет резцам грызунов придает не железо, как считали раньше ученые, а тонкий слой из ароматической органики и других минералов.