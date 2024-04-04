Выявлены мутации, повышающие вероятность развития ожирения в 3−6 раз

Оба этих участка ДНК при этом связаны не с метаболизмом или работой жировых клеток, а с передачей сигналов в клетках мозга, в том числе тех нейронов, которые регулируют аппетит человека. По этой причине исследователи предполагают, что мутации в генах BSN и APBA1 со временем вызывают сбои в выработке гормонов, регулирующих пищевое поведение, что объясняет то, почему эти вариации генов начинают влиять на вес человека только во взрослые годы жизни, но не в детстве или в подростковом возрасте.