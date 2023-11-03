Выявлена связь между высыпаниями на коже и сильным стрессом

Стресс является естественной реакцией на воспринимаемые угрозы и в определенной степени может быть полезен для здоровья, поскольку он вырабатывает необходимые гормоны, такие как ДГЭА и окситоцин, которые мотивируют людей лучше справляться с определенными аспектами жизни, включая социальные отношения. По данным Allina Health, если люди испытывают слишком сильный стресс в течение слишком долгого времени, уровень гормона стресса кортизола повышается и может спровоцировать более активную реакцию иммунной системы и сделать кожу более чувствительной.

Как рассказывает CNN, вызванные стрессом высыпания обычно вызывают вспышку крапивницы — стойких, приподнятых зудящих бугорков — и являются распространенным явлением. У тех, кто страдает другими кожными заболеваниями, такими как экзема, розацеа и псориаз, стресс может спровоцировать экстремальные вспышки.

Хотя вы можете не осознавать, как стресс влияет на вашу кожу, пока не станет слишком поздно, существуют превентивные способы избежать повторяющихся высыпаний при стрессе и способы лечения крапивницы, если она у вас уже есть, отмечает CNN.

«В большинстве случаев непрофессиональный термин “стрессовая сыпь” относится к крапивнице или к тому, что медицинский работник назвал бы крапивницей», — говорит доктор Уитни Хай, профессор и директор дерматопатологии в Медицинской школе Университета Колорадо. Согласно исследованию, проведенному в сентябре 2022 года, холинергическая крапивница — это сыпь, которая развивается при эмоциональном стрессе или после употребления горячей или пряной пищи.

Стрессовая крапивница может возникать в ответ на повышенную температуру тела, вызванную стрессом. Состояние кожи также может развиться из-за повышения уровня гистамина, химического вещества, вырабатываемого вашей иммунной системой в ответ на определенные триггеры, что приводит к появлению крапивницы или рубцов, отмечает доктор Лорен Плоч, сертифицированный дерматолог из Огасты, штат Джорджия, и член Американской академии дерматологической ассоциации.

Если началась крапивница, хорошей идеей может быть визит к врачу, так как крапивница также может быть вызвана заменой стирального порошка, шампуня или мыла, изменением рациона питания или другими факторами. Исключение этих возможных факторов в первую очередь поможет определить, является ли причиной стресс.

«Хотя мы, как дерматологи, признаем, что крапивница может быть вызвана стрессом, это не наше “первое объяснение”, — подчеркивает доктор Хай. — Если мы не можем найти никакой другой причины крапивницы, тогда разумно рассмотреть стресс».

Иногда, при длительном стрессе, это состояние может перерасти в нейродермит, который представляет собой, казалось бы, нескончаемый цикл расчесывания, в результате чего кожа становится более зудящей с каждой царапиной, отмечает Уитни Хай.

По данным Scripps Health, высыпания при стрессе выглядят как опухшие красные бугорки, которые могут появляться по всему телу, но чаще всего на лице, шее, груди или руках. По словам Уитни Хай, размер бугорков может варьироваться от крошечных точек до крупных рубцов, а иногда они образуются скоплениями.

Крапивница возникает внезапно и может длиться всего от одного дня до нескольких недель, но очаги поражения всегда мигрируют, отмечает Хай.

Крапивница вызывает постоянный зуд и иногда может вызывать ощущение жжения. По словам Лорен Плоч, высыпания при стрессе иногда сочетаются с отеком век или губ.

Лучшее средство от стрессовой сыпи — это полностью предотвратить ее, но не паникуйте, если после тяжелого рабочего дня ваша кожа начнет зудеть, отмечает CNN.

По данным Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии, около 20% людей в какой-то момент своей жизни будут страдать от крапивницы. В большинстве случаев крапивницу можно лечить пероральными антигистаминными препаратами, но она может даже пройти сама по себе после устранения вызвавшего ее фактора. По словам доктора Хай, при высыпаниях, вызванных стрессом, могут быть уместны методы снижения стресса, такие как релаксация, медитация и другие подобные когнитивные методы терапии.

А по словам доктора Плоч, чтобы облегчить отек и зуд при появлении сыпи, может помочь холодный душ или погружение в холодную воду, и она рекомендовала избегать горячей пищи, алкоголя, а также горячих ванн и саун, которые могут вызвать раздражение сыпи. Также важно не чесаться, так как это может усилить зуд и привести к распространению вредных бактерий, сообщает Scripps Health.

Хотя стресс является естественной реакцией, когда слишком многое начинает сказываться на вашем физическом здоровье, возможно, пришло время изменить распорядок дня. Всемирная организация здравоохранения рекомендует тактику снижения стресса, включая поддержание связи с близкими друзьями и семьей и соблюдение ежедневного графика, в котором остается время для приема пищи, физических упражнений и развлекательных мероприятий.

«Долгосрочная профилактика стресса может быть достигнута с помощью здорового питания, достаточного количества сна и умеренных физических нагрузок, — советует доктор Плоч. — Кроме того, могут быть полезны методы немедленного снижения стресса, такие как медитация или дыхательные техники».