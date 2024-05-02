Выявлена связь между высокой удовлетворенностью жизнью и приемом пищи с мелатонином

«В нашем исследовании приняли участие респонденты в возрасте от 50 до 90 лет. При помощи метода глубинного интервью мы опросили их и выявили связь между высокой удовлетворенностью жизнью и регулярным приемом мелатонин содержащей пищи, например, кислой вишни, фисташек, миндаля, жирной рыбы, молока. Оказалось, что люди, потребляющие больше пищи с содержанием мелатонина, имеют устойчивый положительный эмоциональный фон, менее выраженные признаки депрессии и более высокие когнитивные функции. Таким образом, нам удалось подтвердить гипотезу о положительном действии пищевого мелатонина на психоэмоциональное состояние людей — это особенно важно для лиц пожилого возраста», — поясняет старший научный сотрудник учебно-научной лаборатории нейротехнологий УрФУ Ольга Дорогина.