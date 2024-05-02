Выявлена связь между высокой удовлетворенностью жизнью и приемом пищи с мелатонином

Мелатонин — это гормон, который вырабатывается в шишковидной железе головного мозга человека в темное время суток. В темноте уровень мелатонина повышается, что способствует расслаблению и подготовке ко сну, при наступлении света наоборот уровень мелатонина снижается, что помогает организму пробудиться и подготовиться к активной деятельности.
«В нашем исследовании приняли участие респонденты в возрасте от 50 до 90 лет. При помощи метода глубинного интервью мы опросили их и выявили связь между высокой удовлетворенностью жизнью и регулярным приемом мелатонин содержащей пищи, например, кислой вишни, фисташек, миндаля, жирной рыбы, молока. Оказалось, что люди, потребляющие больше пищи с содержанием мелатонина, имеют устойчивый положительный эмоциональный фон, менее выраженные признаки депрессии и более высокие когнитивные функции. Таким образом, нам удалось подтвердить гипотезу о положительном действии пищевого мелатонина на психоэмоциональное состояние людей — это особенно важно для лиц пожилого возраста», — поясняет старший научный сотрудник учебно-научной лаборатории нейротехнологий УрФУ Ольга Дорогина.
Она отметила, что мелатонин обладает антиоксидантными свойствами и защищает нейроны головного мозга, что помогает замедлить процесс ухудшения памяти и других когнитивных функций при старении. По словам ученых, дефицит мелатонина в организме напрямую связан с современным образом жизни. Искусственное освещение по ночам, работа в ночные смены, а также регулярная смена часовых поясов, например, при перелете, негативно влияют на выработку «гормона сна». Специалисты отмечают, что это привело к увеличению риска развития социального джетлага — несоответствия между социальным и биологическим временем.
«Мелатонин и продукты, которые его содержат, являются перспективным объектом исследования. В будущем мы более подробно изучим оздоровительные и защитные свойства данного вещества, поскольку его несомненным преимуществом являются дешевизна, простота использования и отсутствие каких-либо особых ограничений для применения», — добавила Дорогина.
В исследовании, которое выполнено в рамках программы «Приоритет-2030», приняли участие 557 человек (79% — женщины), средний возраст — 68,9 лет. Методом глубинного интервью психологи собрали их личные данные, оценили субъективный уровень удовлетворенности жизнью, уровень депрессии и когнитивные функции.