Выявлена новая форма умственной отсталости

Как отмечают ученые, генетические причины и механизмы развития умственной отсталости и других нарушений в функционировании нервной системы остаются неизвестными для примерно 60% пациентов с подобными проблемами. Многие из этих заболеваний, как предполагают генетики, связаны с мутациями не только в генах, кодирующих различные белки, но и в структуре некодирующей части ДНК, управляющей работой генов.