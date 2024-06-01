Выявлена новая форма умственной отсталости

«Мы провели масштабное генетическое исследование для поиска редких вариаций в структуре некодирующей части ДНК, которые могут быть связаны с развитием нарушений развития нервной системы. Нам удалось открыть мутации, которые на протяжении многих десятилетий ускользали от внимания других коллективов из-за сложностей с секвенированием генома», — пояснил доцент ISMMS Дэниел Грин, чьи слова приводит пресс-служба медшколы.
Как отмечают ученые, генетические причины и механизмы развития умственной отсталости и других нарушений в функционировании нервной системы остаются неизвестными для примерно 60% пациентов с подобными проблемами. Многие из этих заболеваний, как предполагают генетики, связаны с мутациями не только в генах, кодирующих различные белки, но и в структуре некодирующей части ДНК, управляющей работой генов.
Руководствуясь подобными соображениями, генетики изучили структуру свыше 41 тыс. подобных участков в геноме 5,5 тыс. носителей умственной отсталости неясной природы, а также 46 тыс. здоровых жителей Великобритании. Исследователи сопоставили частоту появления мелких изменений в структуре этих регионов генома, что позволило им выявить ранее неизвестную форму умственной отсталости, связанную с появлением мутаций в некодирующей части гена RNU4−2.
Как объясняют исследователи, этот участок ДНК играет важную роль в работе клеточных ядер и в формировании альтернативных форм белков и других молекул в рамках процесса, который биологи называют «альтернативным сплайсингом». Появление мутаций в RNU4−2 приводит к серьезным сбоям в этом процессе, в результате чего у носителей таких вариаций гена развивается микроцефалия, карликовость и тяжелые нарушения умственного развития.
По словам генетиков, общее число носителей этих вариаций гена RNU4−2 составляет несколько десятков тысяч человек, что делает эту форму умственной отсталости второй по распространенности после синдрома Ретта среди всех нарушений умственного развития, порожденных точечными мутациями в одном конкретном гене. Их открытие поможет врачам быстрее и точнее диагностировать подобные нарушения умственного развития, подытожили ученые.