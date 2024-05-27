Выявлен регион мозга, связанный с альтруизмом

Ученые совершили это открытие в ходе наблюдений за поведением и работой мозга сорока пациентов с различными формами органических повреждений мозга, а также 40 здоровых добровольцев. В ходе этих экспериментов ученые проследили за тем, как вели себя добровольцы во время исполнения задания, в рамках которого участники опытов могли заработать деньги как для себя, так и для незнакомого человека.