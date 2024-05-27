Выявлен регион мозга, связанный с альтруизмом

ТАСС, 27 мая. Британские нейрофизиологи локализовали определенный участок внутри вентромедиальной префронтальной коры мозга, который управляет просоциальным поведением человека. Повреждение этой зоны делает индивида асоциальным и неспособным к альтруизму, сообщила в понедельник пресс-служба Бирмингемского университета.
«Полученные нами сведения помогут не только раскрыть механизмы развития просоциальных форм поведения, но и также разработать новые подходы для купирования различных нарушений психики и поведения, в том числе психопатии. Это станет возможным благодаря тому, что теперь у нас есть возможность изучить нейрофизиологические механизмы развития этих отклонений поведения», — пояснила научный сотрудник Бирмингемского университета Джо Катлер, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Ученые совершили это открытие в ходе наблюдений за поведением и работой мозга сорока пациентов с различными формами органических повреждений мозга, а также 40 здоровых добровольцев. В ходе этих экспериментов ученые проследили за тем, как вели себя добровольцы во время исполнения задания, в рамках которого участники опытов могли заработать деньги как для себя, так и для незнакомого человека.
В ходе этого эксперимента добровольцы должны были сжать динамометр для кисти и приложить определенное количество силы для того, чтобы заработать награду. Количество усилий, а также сумма вознаграждения для каждого добровольца и его нового знакомого значительным образом менялись с каждым раундом испытаний, что позволило нейрофизиологам всесторонне изучить альтруистическое поведение добровольцев и работу предположительно связанных с ним областей мозга.
Последующее сопоставление и анализ результатов этих экспериментов позволили ученым выявить конкретный регион внутри вентромедиальной префронтальной коры мозга, который управляет просоциальным поведением человека. Эта часть коры уже связывалась с альтруизмом, однако теперь ученым удалось локализовать конкретный ее участок, так называемый «регион 14», и на практике показать, что повреждение этого региона мозга резко снижает склонность индивида к безвозмездной помощи окружающим.
Что интересно, повреждение соседнего с ней участка, «региона 13», наоборот, вело к усилению альтруистических тенденций в поведении добровольцев. Это потенциально свидетельствует о том, что подавление или стимуляция работы этих участков префронтальной коры позволит в будущем бороться с различными психическими отклонениями, в том числе с психопатией или чрезмерной склонностью к альтруизму, подытожили ученые.