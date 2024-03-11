Выявлен рецептор, регулирующий выработку гормона голода в клетках желудка

Последующие опыты показали, что подавление работы PIEZO1 приводит к быстрому набору массы грызунами и развитию у них ожирения при питании как на нормальной, так и на высококалорийной диете. В результате этого масса их тела становилась на 20% больше, чем у животных из контрольной группы, что ученые впоследствии предотвратили при помощи веществ, стимулирующих активность PIEZO1. Это говорит о возможности использования таких препаратов в качестве основы для средств для лечения ожирения, подытожили биологи.