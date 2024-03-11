Выявлен рецептор, регулирующий выработку гормона голода в клетках желудка

«Проведенные нами опыты показали, что подавление работы рецепторов PIEZO1 в клетках желудка мышей привело к очень быстрому развитию ожирения в результате переедания и избытка грелина в организме грызунов. В свою очередь, стимуляция этих рецепторов подавляет аппетит и ведет к снижению веса, чем можно пользоваться для создания новых методов снижения веса», — пишут исследователи.
К такому выводу пришла группа китайских молекулярных биологов под руководством профессора Цзинаньского университета в Гуанчжоу Сюя Гэяна при изучении того, как работают так называемые X/A-клетки желудка. Когда человек или животное долгое время не принимают пищу, эти тельца начинают вырабатывать нейрогормон грелин, который проникает в мозг и вызывает чувство голода у индивида.
Ученых давно интересует то, как X/A-клетки желудка регулируют выработку грелина и какие механические и биохимические механизмы отвечают за запуск и прекращение синтеза этого нейропептида. Для получения подобных сведений ученые проследили за тем, как меняется активность разных генов в Х/А-клетках желудка мышей после приема пищи, и изучили то, какие рецепторы реагировали на этот процесс.
Проведенные учеными опыты показали, что выработка грелина в этих тельцах зависела от уровня активности рецептора PIEZO1, аналоги которого присутствуют в нервных клетках кожи и ушей. Они преобразуют механические колебания, в том числе прикосновения и звуки, в понятные мозгу электрические сигналы. В данном случае рецептор PIEZO1 отслеживает то, насколько сильно прием пищи растягивает желудок, и соответствующим образом снижает выработку грелина.
Последующие опыты показали, что подавление работы PIEZO1 приводит к быстрому набору массы грызунами и развитию у них ожирения при питании как на нормальной, так и на высококалорийной диете. В результате этого масса их тела становилась на 20% больше, чем у животных из контрольной группы, что ученые впоследствии предотвратили при помощи веществ, стимулирующих активность PIEZO1. Это говорит о возможности использования таких препаратов в качестве основы для средств для лечения ожирения, подытожили биологи.