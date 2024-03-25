Выяснено, как на Марсе образовалось два миллиарда кратеров

Однако все ударные кратеры образовались на Марсе в результате столкновения с астероидами. Исследование, опубликованное на 55-й ежегодной научной конференции по Луне и планетологии в Техасе, показало, насколько впечатляющими могут быть последствия падения тел на поверхность Красной планеты. Об этом пишет ScienceAlert.