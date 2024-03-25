Выяснено, как на Марсе образовалось два миллиарда кратеров

На Марсе наблюдается гораздо больше кратеров, чем на нашей планете. В первую очередь это обусловлено отсутствием понятий «выветривание» и «тектоника плит», которая разрушает образования в результате таких ударов, как на Земле.
Однако все ударные кратеры образовались на Марсе в результате столкновения с астероидами. Исследование, опубликованное на 55-й ежегодной научной конференции по Луне и планетологии в Техасе, показало, насколько впечатляющими могут быть последствия падения тел на поверхность Красной планеты. Об этом пишет ScienceAlert.
Исследователи сосредоточились на изучении кратера Коринто. Он образовался около 2,4 миллиона лет назад. Его диаметр составляет 14 километров, а глубина — один километр. В ходе его исследования ученые предположили, что на момент удара создавший его астероид был заполнен водяным льдом.
Судя по характеру углубления, космическое тело упало под крутым углом в 45 градусов. В результате столкновения было выброшено огромное количество осколков разрушенного астероида, которые в научных кругах называют «выбросами».
Эти выбросы образовали внутри Коринто примерно два миллиарда кратеров, диаметр большей части которых составляет более 10 метров на расстоянии до 1850 километров от эпицентра.
Ученые утверждают, что Коринто — самый впечатляющий из недавно найденных кратеров с точки зрения количества и дальности выброса.
Ранее США открыли следы существования двух озер в марсианском кратере Езеро.
Анна Морозова