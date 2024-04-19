Выяснено, что влияет на успеваемость студентов

Исследователи из Мичиганского университета (США) обнаружили, что успеваемость студентов зависит не только от когнитивных способностей, но и от того, в каком порядке преподаватель проверяет работы своих учеников. Научная работа опубликована в журнале Management Science.
Специалисты проанализировали более 31 миллиона записей об оценках, которые преподаватели Мичиганского университета выставляли студентам во онлайн-системе. В выборку вошли баллы за 851 582 работы, которые загрузили 139 425 студентов и проверили 21 119 преподавателей с 2014 по 2022 год.
Оказалось, что студенты, чьи фамилии начинались на A, B, C, D и E в среднем получали на о, 3 балла больше, если преподаватель оценивал работы в алфавитном порядке. Чем ниже по списку находился учащийся, тем педагог более низко оценивал труд.
Когда работы оценивались с конца алфавита, более высокие баллы получали студенты, чьи фамилии начинались на W-Z. Чем выше по алфавиту продвигался преподаватель, тем ниже становились оценки.
Ученые предположили, что снижение баллов происходит из-за усталости преподавателя, когда он доходит до конца списка. Когда человек долго сфокусирован на каком-либо деле, его когнитивные способности начинают снижаться.
Специалисты предложили решение этой проблемы. Так, они считают необходимым настраивать в учебных заведениях случайную очередность проверки работ. Также может быть полезным нанять больше преподавателей, чтобы уменьшить нагрузку на педагогов. Помимо прочего, следует проинформировать учителей, что фамилии учащихся негативно сказываются на результатах проверки.
Ранее ученые рассказали, что нужно делать, чтобы повысить успеваемость студентов.
Анна Морозова