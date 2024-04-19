Выяснено, что влияет на успеваемость студентов

Оказалось, что студенты, чьи фамилии начинались на A, B, C, D и E в среднем получали на о, 3 балла больше, если преподаватель оценивал работы в алфавитном порядке. Чем ниже по списку находился учащийся, тем педагог более низко оценивал труд.