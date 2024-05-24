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Выступление Пола Маккартни на Красной площади: историческое фото

Выступление состоялось в рамках мирового турне Back in The World.

Источник: РИА "Новости"

24 мая 2003 года на Красной площади выступил Пол Маккартни. Музыкант сыграл главные хиты группы The Beatles и песни из своей сольной карьеры. Выступление собрало от 20 до 50 тысяч человек — концерт считается одним из самых значительных среди зарубежных выступлений артиста.

По словам журналистов, зал регулярно вставал и активно подпевал знакомым песням. В первых рядах сэра Пола слушали тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков, президент Владимир Путин и солист группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан иноагентом). Поскольку первое исполнение песни Back in the U.S.S.R. российский президент пропустил, в финале концерта Маккартни сыграл ее еще раз.