Выступление Пола Маккартни на Красной площади: историческое фото

24 мая 2003 года на Красной площади выступил Пол Маккартни. Музыкант сыграл главные хиты группы The Beatles и песни из своей сольной карьеры. Выступление собрало от 20 до 50 тысяч человек — концерт считается одним из самых значительных среди зарубежных выступлений артиста.
По словам журналистов, зал регулярно вставал и активно подпевал знакомым песням. В первых рядах сэра Пола слушали тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков, президент Владимир Путин и солист группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан иноагентом). Поскольку первое исполнение песни Back in the U.S.S.R. российский президент пропустил, в финале концерта Маккартни сыграл ее еще раз.