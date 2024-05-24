Выступление Пола Маккартни на Красной площади: историческое фото

24 мая 2003 года на Красной площади выступил Пол Маккартни. Музыкант сыграл главные хиты группы The Beatles и песни из своей сольной карьеры. Выступление собрало от 20 до 50 тысяч человек — концерт считается одним из самых значительных среди зарубежных выступлений артиста.