Вышел первый тизер фильма «Домовёнок Кузя»

«Мы понимаем, какое огромное количество детей выросло на этом прекрасном наследии и обожает Домовёнка Кузю, и вообще в принципе насколько важны домовые в нашей мифологии. Поэтому мы отнесёмся к этой истории максимально бережно и сделаем всё, чтобы кино стало большим хитом и понравилось как детям, так и взрослым», — пообещал продюсер Сарик Андреасян.