Вышел первый тизер фильма «Домовёнок Кузя»

«Мы понимаем, какое огромное количество детей выросло на этом прекрасном наследии и обожает Домовёнка Кузю, и вообще в принципе насколько важны домовые в нашей мифологии. Поэтому мы отнесёмся к этой истории максимально бережно и сделаем всё, чтобы кино стало большим хитом и понравилось как детям, так и взрослым», — пообещал продюсер Сарик Андреасян.
Сюжет в точности повторяет всеми любимый советский мультик, в котором Кузя сбегает от Бабы-Яги и оказывается в квартире девочки Наташи и её родителей. Ему нужно найти свой волшебный сундук, исполняющий желания. В главных ролях снялись София Петрова, Марк Богатырёв, Алика Смехова, Женя Малахова, Олег Комаров, Алексей Гаврилов.