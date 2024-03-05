Вырубки леса ухудшат состояние 84% популяций американских лесных ящериц

«Проведенные учеными расчеты показали, что вырубки леса в комбинации с глобальным потеплением негативно повлияют на состояние популяций свыше 84% видов лесных ящериц, проживающих на территории Северной Америки. В результате этого численность примерно 18% данных видов рептилий может существенным образом упасть к концу столетия», — говорится в сообщении.
К такому выводу пришла группа американских и израильских экологов под руководством доцента Тель-Авивского университета (Израиль) Офира Леви при помощи компьютерной модели лесных экосистем Северной Америки, отражающей то, как будет меняться их облик по мере глобального потепления и последующих вырубок леса. Используя эту модель, ученые изучили то, как эти антропогенные факторы повлияют на состояние популяций лесных ящериц, проводящих почти всю свою жизнь на стволах и ветвях деревьев.
В прошлом, как отмечают исследователи, экологи считали, что глобальное потепление в среднем позитивно повлияет на популяции этих рептилий, так как рост температур в теплое время года делает их более активными и дает им больше времени на поиски пищи и партнеров для продолжение рода. Проведенные учеными расчеты показали, что вырубки леса фактически обнулят этот позитивный эффект для 66% популяций американских ящериц, а численность еще 18% из них существенно сократится к концу столетия.
Это особенно важно для тех разновидностей ящериц, которые проживают в регионах с холодным климатом. Исчезновение значительной части деревьев лишит ящериц данной возможности, что приведет к снижению уровня их активности на 34%.
«Мы раскрыли один из возможных механизмов того, как вырубки лесов приведут к снижению в численности популяций лесных ящериц с учетом того, как на них повлияет глобальное потепление. Эти сокращения приведут к целому каскаду негативных изменений в большом числе экосистем Северной Америки, так как лесные ящерицы являются важной частью фактически каждой из них», — подытожил Леви, чьи слова приводит пресс-служба UCBoulder.
О вырубке леса
По текущим оценкам Всемирной продовольственной организации ООН, каждый год леса Земли теряют десятки миллионов га площади в результате их массовых вырубок. В результате этого только за текущий век планета потеряла около 459 млн га леса, что составляет около 12% от общей площади лесного покрова. Подобные тренды заставляют экологов активно изучать последствия вырубок леса, а дипломатов, активистов и чиновников — искать новые пути их спасения.