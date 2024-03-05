Вырубки леса ухудшат состояние 84% популяций американских лесных ящериц

В прошлом, как отмечают исследователи, экологи считали, что глобальное потепление в среднем позитивно повлияет на популяции этих рептилий, так как рост температур в теплое время года делает их более активными и дает им больше времени на поиски пищи и партнеров для продолжение рода. Проведенные учеными расчеты показали, что вырубки леса фактически обнулят этот позитивный эффект для 66% популяций американских ящериц, а численность еще 18% из них существенно сократится к концу столетия.