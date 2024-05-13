Выпускникам объяснили, как мотивировать себя при подготовке к ЕГЭ

Психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Дмитрий Довгалюк до этого объяснил, как правильно распределять время при подготовке к ЕГЭ. Эффективным инструментом, по его словам, является квадрат Декарта, который содержит четыре сектора: важное обязательное, важное необязательное, неважное обязательное, неважное и необязательное.