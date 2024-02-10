Выползина или смерть: как Даль и Пушкин «живые» слова искали

В 1836 года Даль встретился с Пушкиным в Петербурге в третий раз. Во время разговора собиратель фольклора рассказал писателю о слове «выползина» — шкурка, которую после зимы сбрасывают змеи. Пушкин был в восторге от услышанного. Свой новый сюртук он начал называть также. После он начал шутить при Дале: «Что, хороша выползина? Ну, из этой выползины я теперь не скоро выползу. Я в ней такое напишу!».



Пушкин добавил, что многие литераторы мало используют исконной русской речи в своих текстах: «Да, вот мы пишем, зовемся тоже писателями, а половины русских слов не знаем! Какие мы писатели? Горе, а не писатели! А по-французски так нас взять — мастера», — писал современник и биограф Даля Мельников-Печёрский.