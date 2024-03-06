Выполненную из чистого золота редчайшую деталь Lego продали за $18 000

Редчайшую деталь из архивного лимитированного набора Lego продали на аукционе за $18 тыс. (более 1,6 млн руб.). Об этом сообщает издание Artnet.
Лот представлял собой маску Канохи Хау, изготовленную из 14-каратного золота. Изделие было частью набора Lego, выпущенного в начале 2000-х годов. По предварительным оценкам, в 2001 году всего было создано около 30 таких масок. 25 из них оказались в руках победителей конкурсов Lego, а остальные забрали себе сотрудники компании.
Одна из масок каким-то образом оказалась в распоряжении сотрудников магазина Goodwill в штате Пенсильвания. Когда они нашли изделие в одной из шкатулок, даже не догадывались о ценности вещи. В какой-то момент они выставили товар на платформу для интернет-аукционов, где их буквально завалили предложениями о покупке.
Изначально маску должны были продать пользователю, предложившему за нее $33 тыс. Однако спустя некоторое время выяснилось, что тот на самом деле не может выплатить такую сумму. После этого изделие вновь выставили на продажу, вскоре его продали за $18 101. Таким образом, золотая маска Канохи Хау стала одной из самых дорогих деталей Lego.
Деньги от продажи будут направлены на оказание помощи нуждающимся людям из незащищенных слоев населения.
Незадолго до этого Lego анонсировала набор конструктора, созданный по мотивам киносаги «Сумерки» и одноименной серии романов американской писательницы Стефани Майер. В комплекте идут дом семьи Каллен, волк из кубиков Lego и фигуры главных героев — Беллы, Эдварда, Карлайла и оборотня Джейкоба.