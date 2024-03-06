Выполненную из чистого золота редчайшую деталь Lego продали за $18 000

Одна из масок каким-то образом оказалась в распоряжении сотрудников магазина Goodwill в штате Пенсильвания. Когда они нашли изделие в одной из шкатулок, даже не догадывались о ценности вещи. В какой-то момент они выставили товар на платформу для интернет-аукционов, где их буквально завалили предложениями о покупке.