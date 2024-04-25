Вылечат. В России создан первый в мире препарат против болезни Бехтерева

Он добавил, что особенность заболевания заключается в том, что от первых симптомов до постановки диагноза иногда проходит 5−7 лет, независимо от уровня развития медицины в той или иной стране. Поздняя диагностика связана с тем, что на ранней стадии заболевание может проявляться непостоянными умеренными болями в позвоночнике, при этом массаж, занятие физическими упражнениями, прием нестероидных противовоспалительных препаратов, физиотерапия часто приводит к временному купированию болей, и пациент обращается к врачу уже на более поздней стадии, когда боли становятся постоянными.