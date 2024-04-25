Вылечат. В России создан первый в мире препарат против болезни Бехтерева

Российские ученые совершили медицинский прорыв, который был до того не под силу никому. Минздрав России зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева. По результатам клинических испытаний он показал высокий профиль эффективности и безопасности.
Инновационное решение для лечения аутоиммунных заболеваний разработали ученые Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова Минздрава России, Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН, препарат разработан совместно с отечественной фармацевтической компанией BIOCAD.
Боль и скованность в позвоночнике может привести к ограничениям в подвижности.
Разработанный препарат позволяет уничтожать патологические Т-лимфоциты, атакующие собственные клетки организма. Начальные клинические исследования подтвердили, что развитие заболевания останавливается, без снижения активности иммунной системы организма в целом. Исследования ученых перспективны для разработки целого класса препаратов, в том числе для лечения заболеваний аутоиммунной природы, например, сахарного диабета 1-го типа.
Ректор РНИМУ им. Пирогова Минздрава России Сергей Лукьянов рассказал aif.ru, что в начале 2000-х годов появились новые биопрепараты, которые стали эффективным средством для купирования воспаления при аутоиммунных заболеваниях, включая болезнь Бехтерева. Эти препараты нейтрализовали действие цитокинов — ключевых сигнальных молекул, ответственных за активацию иммунной системы.
— Поначалу такая терапия вызывала восторг, но вскоре стало понятно, что заболевания продолжают прогрессировать, несмотря на уменьшение уровня воспаления. Кроме того, антицитокиновая терапия приводит к системной иммуносупрессии, что повышает риск развития тяжелых инфекционных заболеваний, таких как туберкулез.
Он добавил, что для лечения аутоиммунных заболеваний требовался иной подход — удаление патологических клонов.
— Для их выявления потребовались годы усилий — ведь репертуар Т-клеточных рецепторов включает более 100 миллионов вариантов. Пришлось разрабатывать новые технологии для подготовки образцов для секвенирования, биоинформатического анализа данных… Тем не менее задача была решена и усилиями нашего коллектива (учеными и врачами РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН, российской биотехнологической компании BIOCAD) были определены ассоциированные с заболеванием последовательности рецепторов и разработано первое в классе терапевтическое антитело для удаления из организма несущих эти рецепторы патологических клонов, — сообщил Сергей Лукьянов.
В марте в ведущем российском научном журнале «Научно-практическая ревматология» были обнародованы результаты клинического исследования II фазы ELEFTA, в рамках которого оценена эффективность и безопасность первого в классе препарата сенипрутуг для.
По словам Лукьянова, появление нового прорывного препарата в арсенале российских врачей дает шанс получить лечение для миллионов пациентов с болезнью Бехтерева во всем мире.
Препарат, который дарит другой образ жизни.
Заведующая кафедрой факультетской терапии им. академика А. И. Нестерова РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, врач-ревматолог, доктор медицинских наук Алеся Клименко рассказала aif.ru, что опыт применения препарата показывает значимое снижение воспаления в позвоночнике, увеличение объема движений, уменьшение боли в спине, что приводит к повышению качества жизни.
— Пациенты рассказывают, что на фоне терапии формируется другой образ жизни. Мысли человека уже не связаны с ожиданием боли и необходимостью приема обезболивающего противовоспалительного средства. Пациенты становятся активными, планируют отпуск, говорят о будущем. Для врача — это самый большой подарок видеть положительный результат лечения, видеть контроль над болезнью, видеть счастливые лица пациентов, — объяснила Клименко.
Главный внештатный ревматолог Минздрава России Александр Лила рассказал aif.ru, что распространённость болезни Бехтерева варьирует в зависимости от региона, но в среднем в европеоидной расе оно встречается с частотой 0,1−0,2% — это в несколько раз реже, чем, например, ревматоидный артрит.
— Пик заболеваемости приходится на возрастной интервал 25−35 лет, соотношение мужчины/женщины составляет в среднем 2:1 и даже 1:1 при ранних формах, — отметил Александр Лила.
Он добавил, что особенность заболевания заключается в том, что от первых симптомов до постановки диагноза иногда проходит 5−7 лет, независимо от уровня развития медицины в той или иной стране. Поздняя диагностика связана с тем, что на ранней стадии заболевание может проявляться непостоянными умеренными болями в позвоночнике, при этом массаж, занятие физическими упражнениями, прием нестероидных противовоспалительных препаратов, физиотерапия часто приводит к временному купированию болей, и пациент обращается к врачу уже на более поздней стадии, когда боли становятся постоянными.
— В этой связи мы нацеливаем врачей первичного звена на раннюю диагностику воспалительной боли в спине. Опасные симптомы: боль в области спины, которая появляется у пациента во второй половине ночи или утром, утренняя скованность более 30 минут, уменьшение болей после физических упражнений и усиление ее в покое, хороший обезболивающий эффект от применения нестероидных противовоспалительных препаратов.
После консультации ревматолога и постановки диагноза пациенту назначают патогенетическую терапию, которая на первом этапе включает нестероидные противовоспалительные препараты, и если они эффективны, то такое лечение может продолжаться длительно, часто многие месяцы и даже годы.
— Однако, если наблюдается прогрессирование заболевания, применяются высокотехнологичные генно-инженерные биологические и таргетные синтетические препараты — на сегодняшний день в Российской Федерации имеется весь перечень лекарств, которыми пользуются во всех развитых странах мира. При положительном результате испытаний препарат будет производиться российской компанией, что вселяет надежду на то, что он будет доступен по цене, — подчеркнул Александр Лила.
В заключение он добавил, что лечение болезни Бехтерева — это не только лекарственная терапия, но и лечебная физкультура и физиотерапия. Он также подчеркнул, что тот факт, что препарат будет производиться российской компанией, вселяет надежду, что он будет доступен всем пациентам, которые в нем нуждаются.