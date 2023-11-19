Выгодно ли брать отпуск в январе, чтобы продлить праздники?

Новогодние праздники в этот раз начнутся раньше из-за того, что 30 и 31 декабря попали на субботу и воскресенье. Традиционные каникулы для взрослых и детей как обычно продлятся с 1 по 8 января: в Трудовом кодексе именно эти дни (новогодние каникулы: с 1 по 6 и 8 января и Рождество Христово ¾ 7 января). На работу россияне выйдут 9 января: первая рабочая неделя года выйдет сокращенной ¾ до выходных нужно будет проработать всего четыре дня. Выгодно ли брать отпуск на период с 9 по 12 января, чтобы полноценно отдохнуть две недели, разбирался aif.ru.

Выгодно ли брать отпуск в январе?

Нет. Основное правило выбора месяца для отпуска: чем больше рабочих дней, тем лучше. В таком случае рабочий день становится дешевле и выгоднее отдыхать за счет отпускных, чем работать. Январь ¾ рекордсмен по количеству нерабочих дней: в 2024 году 14 выходных дней против 17 рабочих, а то время как на февраль приходится 20 рабочих дней на 9 выходных, а там тоже есть праздники и месяц короткий. Эксперты не рекомендуют выбирать январь для отпуска, т.к. один рабочий день будет значительно дороже, чем в любом другом месяце и, взяв отпуск, работник может потерять в деньгах.

Сколько потеряет работник, увеличив новогодние каникулы за счет отпуска?

Один рабочий день в январе для человека с зарплатой 30 тысяч рублей будет стоит 1 764 рубля, то есть период с 9 по 12 января будет стоить 7 056 рублей. Если оформить отпуск, то четыре дня работодатель оценит в 4 095 рублей (при базовых условиях: зарплата 30 тысяч в течение года без больничных и других выплат). Увеличив каникулы, работник потеряет почти три тысячи рублей.