Выгодно ли брать отпуск в июле 2024 года?

Выбирая время для отпуска с точки зрения финансовой выгоды стоит обращать внимание не на то, сколько всего дней в месяце, а сколько рабочих. Для ухода в отпуск лучше всего подходят месяцы с большим количеством рабочих дней. В этом случае рабочий день становится дешевле, и выгоднее отдыхать за счет отпускных, чем работать. Это относится к сотрудникам, работающим по стандартному пятидневному графику с фиксированным окладом.