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Выгодно ли брать отпуск в июле 2024 года?

Aif.ru изучил производственный календарь и выяснил, в каком летнем месяце лучше всего взять отпуск в 2024 году.
Источник: Freepik

Лето — традиционное время отпусков. Но какой месяц выбрать, чтобы не потерять в доходе? Выгодно ли с финансовой точки зрения брать отпуск в июле — разбирался aif.ru.

Выбирая время для отпуска с точки зрения финансовой выгоды стоит обращать внимание не на то, сколько всего дней в месяце, а сколько рабочих. Для ухода в отпуск лучше всего подходят месяцы с большим количеством рабочих дней. В этом случае рабочий день становится дешевле, и выгоднее отдыхать за счет отпускных, чем работать. Это относится к сотрудникам, работающим по стандартному пятидневному графику с фиксированным окладом.

«При расчете отпускных используется такой показатель, как количество именно календарных дней отпуска. То есть если при расчете заработной платы задействуется количество фактически отработанных дней, то при расчете отпускных — только календарные дни отдыха. Поэтому, чем меньше в месяце рабочих дней, тем выше стоимость одного рабочего дня. Следовательно, чем больше в месяце рабочих дней и меньше праздничных, тем крупнее отпускные», — объяснила экономист, профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталья Проданова.

Июль в этом отношении — идеальный месяц для ухода в отпуск. В нем аж 23 рабочих дня, как и в октябре. Отдыхая в июле, отпускные будут больше. Далее следует август — в нем 22 рабочих дня.

В апреле, сентябре, ноябре и декабре по 21 рабочему дню, в марте и мае — по 20. Если взять отпуск в эти месяцы, то будут уже потери в деньгах.