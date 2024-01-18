Выгодно ли брать отпуск в феврале, если в нем 29 дней?

Выбирая время для отпуска с точки зрения финансовой выгоды стоит обращать внимание не на то, сколько всего дней в месяце, а сколько рабочих. Для ухода в отпуск лучше всего подходят месяцы с большим количеством рабочих дней. В этом случае рабочий день становится дешевле, и выгоднее отдыхать за счет отпускных, чем работать. Это относится к сотрудникам, работающим по стандартному пятидневному графику, с фиксированным окладом.

«При расчете отпускных используется такой показатель, как количество именно календарных дней отпуска. То есть если при расчете заработной платы задействуется количество фактически отработанных дней, то при расчете отпускных — только календарные дни отдыха. Поэтому, чем меньше в месяце рабочих дней, тем выше стоимость одного рабочего дня. Следовательно, чем больше в месяце рабочих дней и меньше праздничных, тем крупнее отпускные», — объяснила экономист, профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталья Проданова.

Согласно производственному календарю на 2024 год, февраль, хоть и имеет один дополнительный день в високосный год, все равно включает меньшее количество рабочих дней, так как на него приходится праздник — День защитника Отечества. Поэтому январь, февраль, март, май, июнь и ноябрь этого года считаются максимально невыгодными для того, чтобы устраивать себе отдых.

«В 2024 году наиболее выгодными с финансовой точки зрения для ухода в отпуск являются июль и октябрь, в которых максимальное количество рабочих дней — 23. Чуть меньше рабочих дней в августе и декабре — 22. Если уйти в отпуск в эти месяцы, то сумма отпускных окажется даже несколько выше привычного оклада», — уточнила эксперт.