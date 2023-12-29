Выбраны самые странные соревнования в мире

Подводя итоги года, UPI Odd News собрал топ самых странных соревнований 2023 года в мире.

Конкурс «Самая уродливая собака в мире», Петалума (Калифорния)

Собаки с эстетическими проблемами каждый год собираются со всего света на ярмарке «Сонома-Марин» в Пенталуме, чтобы увидеть, кто из них сможет покорить сердца судей и публики. Победители получают денежные призы в размере 1500 долларов (134 195,25 рублей) и право на участие в шоу Today канала NBC. Целью конкурса является прославление несовершенных внешне животных и поощрение усыновления зверей из приютов.

Конкурс по призыву птиц, проводимый пивоваренной компанией Homer, Гомер (Аляска)

В главном событии Фестиваля куликов в заливе Качемак участвуют имитаторы птиц всех возрастов. Они стараются подражать звукам нескольких известных местных птиц, обычно — орлов, чаек, журавлей и воробьев. Призы конкурса включают фирменный шоколад, футболки с птицами и подарочные сертификаты.

Чемпионат США по маллету (онлайн)

Неистовые поклонники культовых тенденций 80-х соревнуются за лучшие прически в онлайн-формате. Соревнование разделено на мужской, женский, подростковый, детский и старший (55+) сегменты. Прически победители в каждой категории получат титул лучшего маллета Америки, а также приз в размере 2500 долларов (223 505 рублей).

Чемпионат мира по вязанию в стиле хэви-метал, Йоэнсуу (Финляндия)

В этом необычном конкурсе участникам из Финляндии, США, Японии, Дании, Латвии, России и Швеции предстоит объединить свои навыки вязания и танцев в стиле хэви-метал. Мероприятие было отменено в 2023 году, но организаторы пообещали, что чемпионат вернется в 2024-м.

Чемпионат мира по ношению жен, Сонкаярви (Финляндия)

Суть соревнования проста: мужья несут своих жен через 830 футов (253 метра) препятствий и грязи. Отборочные проводятся в странах по всему миру. Пара-победитель зарабатывает пиво с вес супруги.

Чемпионат мира по рестлингу в бассейне с соусом, Стэкстедс (Англия)

Борцы каждый год демонстрируют свое мастерство на турнире Rose'N'Bowl в бассейне с ланкаширским соусом. Помимо борцовских навыков, участники оцениваются по костюмам, комедийности и развлекательной ценности.

Чемпионат мира по прыжкам в воду и шахматам Лондон (Англия)

На этом ежегодном соревновании проверяются как шахматные навыки, так и объем легких. Игроки по очереди ныряют под воду, чтобы сделать ход на шахматной доске, находящейся на дне бассейна. Игроки должны сделать ход, прежде чем подняться на поверхность, иначе они проиграют партию.

Чемпионат мира по серфингу среди собак, Пасифика (Калифорния)

Ежегодно на пляже Линда Мар сотни четвероногих проверяют свое равновесие и собирают деньги на благотворительность, катаясь на волнах. Четвероногие участники, которые боятся воды, могут заработать призы на других соревнованиях — ловле фрисби, поимке мяча и модном шоу. Часть доходов с чемпионата жертвуется различным некоммерческим организациям, занимающимся собаками, серфингом и охраной окружающей среды.

Чемпионат мира игре на несуществующей гитаре, Оулу (Финляндия)

Лучшие имитаторы игры на гитаре со всего мира каждый год собираются в Финляндии, чтобы представить, что блистают на сцене, танцуя под выбранную песню. Конкурсантов оценивают по техническим, актерским качествам и трудно поддающемуся определению понятию «воздушность».

Чемпионат мира по гонкам на улитках, Конгам (Англия)

В гонке улиток, которая стартовала впервые в 1960-х годах, участники пытаются преодолеть расстояние в 13 дюймов (33 сантиметра), чтобы выиграть главный приз — кружку салата. последний мировой рекорд в забеге был установлен в 1995 году, когда скользкому спринтеру по имени Арчи удалось преодолеть необходимую дистанцию ​​за 22 секунды.

Ранее мы рассказывали о 39-летнем жителе США Джоуи Честнате, который принял участие в ежегодном мужском конкурсе по поеданию хот-догов в штате Нью-Йорк, где всего за 10 минут он съел 62 булочки с сосиской.

Олеся Маевская