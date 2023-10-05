Выбран «самый ленивый» черногорец 2023 года

В телеграм-канале «Глобус Черногории» появился пост с результатами нашумевшего соревнования по лени. Рекорд прошлых лет — 117 часов, однако участники этого года провели в «энергосберегающем» режиме 1200 часов.

Напоминаем, что задачей участников было просто лежать, не покидая своих мест. Они имели право вставать в туалет каждые 8 часов, пользоваться гаджетами и читать книги.

В финал вышли трое — 36-летняя Гордана, 23-летние Филипп и Лидия. В какой-то момент Гордана решила встать, и двое других участников тут же последовали ее примеру.

Первое место молодой человек уступил Лидии. Девушка получила обещанную тысячу евро (105 тысяч рублей).

Недавно отмечался Всемирный день лени. По этому поводу мы собрали несколько причин, почему лень — не просто прокрастинация и что на самом деле за ней стоит.

Олеся Маевская