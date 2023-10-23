Вячеслав Бутусов: «История человечества могла бы выглядеть не так трагично»

Музыкант Вячеслав Бутусов в интервью aif.ru рассказал о том, что написал симфоническую музыку на ветхозаветный сюжет, как воспринимает период работы в «Наутилусе Помпилиусе», что ему досталось в наследство после распада группы, как воспринимает нынешние события и что делает, чтобы не впасть в паранойю, а также ответил на вопрос: «Чем всё закончится?».

Владимир Полупанов, aif.ru: — Признаюсь тебе, для меня ты — человек-эпоха. На песнях, которые ты пел в «Наутилусе Помпилиусе», выросло не одно поколение. Я один из них.

Вячеслав Бутусов: — Ты можешь применять такие эпитеты. Но я смотрю на эти вещи исключительно субъективно.

— Вы же начинали как группа, поющая социальные песни…

— Вообще, мы начинали как студенческая художественная самодеятельность. Как говорил Марк Анатольевич Захаров, все мы вышли из художественной самодеятельности.

— Но сегодня ты пришёл к симфонической музыке. Хотя по образованию ты не музыкант, а архитектор. Что за симфоническое произведение ты создал?

— Это симфония, инструментальная оркестровая музыка в чистом виде, написанная на ветхозаветный сюжет про изгнание Адама из рая. На её базе я сделал ещё музыку для балета и оратории, то есть с вокальными партиями хора и солистов. Она называется «Плач Адама». Как известно из Ветхого Завета, Адам раскаялся и около 500 лет молился у врат рая, прося прощения. Его плач проходит лейтмотивом через всё произведение.

— Где можно будет послушать?

— Пока нет договоренности с конкретным оперным театром или оркестром. Мы ее записали в студии с петербургским Таврическим симфоническим оркестром под управлением Михаила Голикова. И опубликуем обязательно в ближайшее время. Обязательно будет премьера, пока не знаю, с кем и когда.

— Для тебя это предмет гордости?

— Конечно. Когда я взял эту огромную папку с партитурами, стало понятно, что это грандиозный труд. У меня ушло на это около 5 лет. Только год ушел на то, чтобы записать оркестр.

— Как ты это делал, ведь ты не музыкант по образованию, а архитектор?

— Я музыку слышу, напеваю ее на диктофон, а затем уже прописываю в демонстрационном варианте с помощью специальной компьютерной программы, где есть все оркестровые звуки. Поэтому мне легко представить, как она должна звучать. Моя задача была только зафиксировать ее. А потом я привлекал специалистов — оркестровых аранжировщиков, хоровых, дирижера и т. д. За партитуры отвечал Игорь Грибков — дирижёр молодёжного хора Радио и ТВ Санкт-Петербурга. За звук отвечал Сергей Соколов из Мариинского театра. Мы работали в студии ЛенДок. Помимо всего, я консультировался и с представителями духовной семинарии и с духовными отцами, монахами. Они меня просвещали. Сначала написал либретто — то есть историю.

Потому что музыка вещь абстрактная. Начинается история с того, что открываются огромные ворота рая, оттуда исходит ослепительный свет. Безмятежные картины рая постепенно сменяются тревогой, и музыка становится всё более тревожной. Надеюсь, мне удалось передать через музыку ощущение невыносимой скорби.

— Ты научился эту тревожную реальность правильно воспринимать?

— Надеюсь. Финал у меня заканчивается позитивно. Вера, надежда, любовь — это, собственно, то, что ведет нас к тому положительному образу жизни, который мы себе рисуем. Человек по идее должен быть безгрешным, чтобы быть счастливым и безмятежным. Жить без страха и без боли. Но чтобы быть безгрешным, нужно очень постараться.

— Когда ты встретил свою супругу Анжелику и у вас появились дети, ты сильно преобразился. Так ты обрел веру, надежду и любовь?

— Я с тобой согласен. Когда мы встретились с Анжеликой, наступил переломный момент в моей жизни. Постепенно я почувствовал тот самый элемент рая. Любовь действительно творит чудеса. Твоя жизнь и мир вокруг могут измениться до такой степени, о какой ты себе даже не представлял. Это трудно объяснить словами, нужно почувствовать. А для того, чтобы в этом убедиться, нужно обрести веру, опору. И не сомневаться. Я уверен, что человеческая жизнь может быть иной, без войн, болезней.

— Чем тебя так привлекла история Адама, изгнанного из рая?

— Во-первых, это одна из самых трагических страниц в истории человечества. Смотришь на всё, что происходит с точки зрения современного человека, и понимаешь, что история человечества могла бы выглядеть не так трагично, как сегодня. А во-вторых, это очень крутое начало — в начале пути лишиться рая и подвергнуться искушениям, напастям, испытаниям. Мне эта тема помогла как-то посмотреть на то, что сегодня происходит в мире. Я понял, что вариантов нет.

— В каком смысле?

— Я очень чувствительно воспринимаю все, что происходит в мире. Чтобы не развилась паранойя, нужно было найти какое-то объяснение происходящему.

— И какое объяснение ты нашёл?

— В симфонии это всё есть. На примере ветхозаветной истории я то и объясняю. Мы вышли из безопасной зоны из-за того, что совершили неправильный поступок. И оказались в опасной зоне. Все трагедии в истории человечества — результат нашей беспечности.

— На днях посмотрел замечательный сериал «Благие знамения» про дружбу ангела и демона. В любом человеке, как мне кажется, намешано и дьявольское, и божественное.

— Безусловно. Как говорят святые отцы, на территории человеческой души происходит духовная брань между демонами и ангелами. Они бьются за человеческую душу, потому что она является божественной частичкой.

— Но почему именно сейчас произошло такое обострение между божественным и демоническим?

Битва между добром и злом происходит постоянно и непрерывно. Но когда в нас божественная частичка (любовь) угасает, начинают развиваться безобразия более активно. И демоническое берет верх.

— Погружаясь в биографии разных музыкантов с мировыми именами, можно увидеть, что у них было огромное количество грехов — беспорядочный секс, наркотики, алкоголь. И при этом люди создавали великие музыкальные произведения, песни, которые живут веками. И мы питаемся ими как божественной энергией. Как это объяснить?

— В каждом человеке есть талант — божественное топливо, которым мы питаемся с первых лет жизни. Пока ты молодой, этот источник в тебе более полный. А потом он иссякает. Нужно себя подготовить к тому, что придется жить без этого «бензина». Потому что мы его просто бездумно растрачиваем. Дьявол крадет у человека божественную энергию.

— Поражаюсь, слушая некоторых твоих коллег, которые покинули Россию после начала СВО. Они желают краха России, но при этом планируют сюда вернуться после смены руководства страны. Как ты себе это объясняешь?

— Думаю, картина, которую они себе нарисовали, потому и отличается от нашей с тобой, что мы питаемся из разных источников информации. Хотя не могу тебе сказать, что черпаю информацию из СМИ. Конечно, иногда смотрю новости с содроганием. И не могу сказать, что нахожу там все ответы на вопрос: что происходит? Потому что очень много противоречивых сообщений. Можно уже по заголовкам проследить, что часто одна новость опровергает другую в течение дня. Возникает путаница в голове.

— И что ты делаешь, чтобы навести порядок в голове?

— Молюсь. Это единственная духовная практика, которая может остудить кипящие мозги, навести порядок в голове. Стараюсь держаться этого, не отклоняясь. А если шаг влево, шаг вправо — можно угодить в кипящую воду.

— Я верю в Бога. Но фанатично верующие люди меня настораживают, честно говоря. Как ты находишь баланс между обычной мирской жизнью и молитвами?

— Пока не нашёл, но пытаюсь искать. Чем ближе человек к Богу, тем больше у него искушений от дьявола. Известно же, что больше всех страдают монахи, которые круглосуточно молятся. На них искушения сыплются непрерывным потоком. Как тут можно держать баланс? Продолжать молиться. По-другому никак.

— Некоторые музыканты утверждают, что времена нынче не творческие, но при этом другого времени для того, чтобы жить и творить, у нас не будет. А тебе как кажется?

— Я согласен с тем, что другого времени у нас не будет. Так всегда было. Я родился в 1961 году. Мне скоро будет 63 года. И на протяжении всей своей жизни я наблюдаю непрерывную череду человеческих конфликтов. Понятно, что время сложное. Любые переживания внутри нас трансформируются в какие-то мысли, а потом конвертируются в тексты, музыку, картины, кино, спектакли. Если проанализировать нынешние произведения искусства, заметно, что наступили тревожные времена. Суть творчества и заключается в том, чтобы отразить картину мира. Высшее проявление творчества — это созидание чего-то полезного. Не просто так нагромоздить чего-то, а сделать по-божески.

— В какой-то момент ты отказался исполнять песни «Наутилуса Помпилиуса». А потом возродил программу с этими произведениями. И сегодня продолжаешь их петь. А что ты переживал на пике популярности группы, когда у тебя была абсолютная власть над зрителями и слушателями? И как сегодня воспринимаешь тот период и те песни?

— В тот период всё происходило очень сумбурно и неупорядоченно, мне трудно сейчас восстановить целостную картину. Но точно могу тебе сказать, что я не ощущал никакой власти над людьми. Для меня это было как стихийное бедствие, бурный поток событий, которыми я не способен был управлять.

— И что даже не заработал в этот период приличных денег? Деньги — ведь тоже власть.

— Когда «Наутилус» прекратил свое существование, я в наследство получил многоканальный магнитофон. А наличных у меня никогда много не было, особенно в тот период. Такие были времена.

— Как ты сегодня относишься к деньгам?

Прагматично. К сожалению, без них невозможно. Во-первых, я отец большого семейства и по-прежнему основной кормилец. Поэтому к работе отношусь как к ремеслу, которое кормит меня и мою семью.

— Музыка всю жизнь была для меня — высшей формой божественной энергии. А для тебя?

— И для меня тоже. Музыка — самый интересный и самый абстрактный вид искусства, который дарован человеку. Музыка в чистом виде, без слов, способна нести и дарить такие эмоции, которые сложно передать словами. В этом ее божественная сила. Поэтому для меня сочинение музыки — самый радостный момент. Когда пишу музыку, я самый счастливый человек.

— Как думаешь, чем всё это закончится?