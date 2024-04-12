Вы нам не подходите. Психолог назвала 5 основных ошибок на собеседовании

Большинство людей на собеседовании задают распространенный и не всегда своевременный вопрос: «Сколько я буду получать?» Соискатель не должен поднимать данную тему первым, поскольку тогда он проявляет неуважение по отношению к работодателю. Во-первых, вы только что пришли на собеседование, но уже интересуетесь зарплатой, еще не принеся никакой пользы. Во-вторых, наниматель сам предоставит каждому кандидату необходимую информацию, поэтому не нужно бежать впереди паровоза. В-третьих, будьте мудрее и предложите работодателю небольшой «тест-драйв» для реальной оценки собственной профпригодности. Например, можно сделать небольшой проект бесплатно, чтобы продемонстрировать имеющийся уровень и (в случае блестящего результата) повысить свою ценность в глазах компании. Именно тогда с большой долей вероятности вам предоставят место с хорошим окладом.