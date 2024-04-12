Вы нам не подходите. Психолог назвала 5 основных ошибок на собеседовании

Большинство людей на собеседовании допускают одни и те же ошибки, в результате лишаясь перспективных предложений. Многие слишком волнуются во время интервью или настолько сильно хотят произвести впечатление, что добиваются противоположного эффекта. О ключевых ошибках соискателей на собеседовании aif.ru рассказала Татьяна Василькова, психолог, эксперт по коммуникациям, автор психологических комиксов.
Ошибка первая — подробно рассказывать о себе
Многие соискатели на собеседовании начинают увлеченно рассказывать о себе и своих достижениях, и это большая ошибка. Зачастую информация о том, где вы учились, работали и какими личными качествами обладаете, не несет никакого смысла. Единственно важный момент, который хочет прояснить для себя организация, — это то, какую пользу может принести тот или иной соискатель. Именно поэтому на собеседовании нужно говорить о том, чем вы можете помочь компании и какие боли способны закрыть.
Ошибка вторая — активно интересоваться размером заработной платы
Большинство людей на собеседовании задают распространенный и не всегда своевременный вопрос: «Сколько я буду получать?» Соискатель не должен поднимать данную тему первым, поскольку тогда он проявляет неуважение по отношению к работодателю. Во-первых, вы только что пришли на собеседование, но уже интересуетесь зарплатой, еще не принеся никакой пользы. Во-вторых, наниматель сам предоставит каждому кандидату необходимую информацию, поэтому не нужно бежать впереди паровоза. В-третьих, будьте мудрее и предложите работодателю небольшой «тест-драйв» для реальной оценки собственной профпригодности. Например, можно сделать небольшой проект бесплатно, чтобы продемонстрировать имеющийся уровень и (в случае блестящего результата) повысить свою ценность в глазах компании. Именно тогда с большой долей вероятности вам предоставят место с хорошим окладом.
Ошибка третья — не продумывать внешний вид
Приходить на собеседование нужно подготовленным по всем пунктам, включая внешний вид. Заранее подумайте о том, каким бы хотела видеть своего сотрудника конкретная организация. Если речь идет о трудоустройстве в ночной клуб, дресс-код может быть не строгим, а молодежным и ярким. В случае с учебными заведениями наряд должен быть деловым и лаконичным. Если речь идет о работодателе-мужчине и кандидатке женского пола, то необходимо избегать коротких юбок и глубокого выреза, чтобы оценка касалась исключительно профессиональных навыков. При варианте «женщина-наниматель и женщина-соискатель» желательно одеться довольно скромно, чтобы не составить конкуренцию потенциальной начальнице. Помните про поговорку «встречают по одежке» и выбирайте соответствующий гардероб.
Ошибка четвертая — опаздывать
Цените и уважайте время компании и никогда не опаздывайте на собеседование. В противном случае вы составите о себе определенное мнение, изменить которое в хорошую сторону будет очень сложно. Лучше прийти за полчаса до собеседования и показать себя ответственным и пунктуальным, чем опоздать и испортить все. Подумайте, выгодно ли организации принимать в штат сотрудника, который еще до приема на работу опаздывает.
Ошибка пятая — стремиться устроиться на работу с первого собеседования
Относитесь к собеседованиям спокойно и не пытайтесь любой ценой устроиться на работу с первого раза. Гораздо эффективнее сходить на десять различных интервью и получить три-четыре предложения встретиться повторно. Таким образом вы приобретаете возможность сравнить условия в различных фирмах и выбрать то, что ближе и лучше. Не бойтесь посещать много собеседований, потому что тогда шанс получить работу своей мечты гораздо выше.