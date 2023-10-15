Вы делали это неправильно: как мыть руки

Почему гигиена рук так важна?

При попадании в организм бактерии могут вызывать инфекции. Правильная гигиена рук — лучшая профилактика распространение бактерий, которая занимает менее минуты. К тому же, это эффективно и дешево (по сравнению с расходами на лечение).

Какое мыло подходит лучше всего?

Для мытья рук вполне достаточно обычного мыла. Антибактериальное в быту может вызывать раздражение кожи и устойчивость микробов к антибиотикам. Кусковое мыло, если оно лежит в луже воды, может само превратиться в резервуар микробов. Поэтому используйте мыльницу со специальными прорезями, исключающими накопление воды в ней.

Чтобы руки оставались чистыми после мытья в общественном туалете, используйте бумажные салфетки, закрывая кран с водой и открывая дверь. Если мыло недоступно, используйте кожный антисептик с содержанием спирта не менее 60%.

Когда следует мыть руки водой с мылом?

До:

приготовления еды;

приема пищи;

использования контактных линз и нанесения макияжа;

прикосновения к области инфекции кожи, ранам и другим поврежденным кожным покровам;

проведения манипуляций медицинского характера.

После:

приготовления еды;

обработки загрязненного белья;

уборки и работы по дому и в саду;

кашля, чихания или рвоты;

контакта с домашними и любыми другими животными;

работы, учебы, пребывания на открытом воздухе и в общественных помещениях;

занятий спортом;

прикосновения к области инфекции кожи и кожных ран;

посещения туалета;

контакта с деньгами;

работы за компьютером и другой оргтехникой;

поездки в общественном транспорте.

О том, как правильно мыть руки водой с мылом читайте в материале.

Олеся Маевская