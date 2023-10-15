08:35 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

Вы делали это неправильно: как мыть руки

Мытье рук является ключевым компонентом в снижении риска целого ряда заболеваний, включая острые кишечную палочку, грипп и другие респираторные инфекции. Ежегодно 15 октября отмечается День мытья рук. В честь этого мы собрали всю полезную информацию о том, как делать это правильно.

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Источник: Freepik

Почему гигиена рук так важна?

При попадании в организм бактерии могут вызывать инфекции. Правильная гигиена рук — лучшая профилактика распространение бактерий, которая занимает менее минуты. К тому же, это эффективно и дешево (по сравнению с расходами на лечение).

Какое мыло подходит лучше всего?

Для мытья рук вполне достаточно обычного мыла. Антибактериальное в быту может вызывать раздражение кожи и устойчивость микробов к антибиотикам. Кусковое мыло, если оно лежит в луже воды, может само превратиться в резервуар микробов. Поэтому используйте мыльницу со специальными прорезями, исключающими накопление воды в ней.

Чтобы руки оставались чистыми после мытья в общественном туалете, используйте бумажные салфетки, закрывая кран с водой и открывая дверь. Если мыло недоступно, используйте кожный антисептик с содержанием спирта не менее 60%.

Когда следует мыть руки водой с мылом?

До:

  • приготовления еды;
  • приема пищи;
  • использования контактных линз и нанесения макияжа;
  • прикосновения к области инфекции кожи, ранам и другим поврежденным кожным покровам;
  • проведения манипуляций медицинского характера.

После:

  • приготовления еды;
  • обработки загрязненного белья;
  • уборки и работы по дому и в саду;
  • кашля, чихания или рвоты;
  • контакта с домашними и любыми другими животными;
  • работы, учебы, пребывания на открытом воздухе и в общественных помещениях;
  • занятий спортом;
  • прикосновения к области инфекции кожи и кожных ран;
  • посещения туалета;
  • контакта с деньгами;
  • работы за компьютером и другой оргтехникой;
  • поездки в общественном транспорте.

О том, как правильно мыть руки водой с мылом читайте в материале.

Олеся Маевская

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