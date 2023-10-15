Вы делали это неправильно: как мыть руки

При попадании в организм бактерии могут вызывать инфекции. Правильная гигиена рук — лучшая профилактика распространение бактерий, которая занимает менее минуты. К тому же, это эффективно и дешево (по сравнению с расходами на лечение).
Для мытья рук вполне достаточно обычного мыла. Антибактериальное в быту может вызывать раздражение кожи и устойчивость микробов к антибиотикам. Кусковое мыло, если оно лежит в луже воды, может само превратиться в резервуар микробов. Поэтому используйте мыльницу со специальными прорезями, исключающими накопление воды в ней.
Чтобы руки оставались чистыми после мытья в общественном туалете, используйте бумажные салфетки, закрывая кран с водой и открывая дверь. Если мыло недоступно, используйте кожный антисептик с содержанием спирта не менее 60%.