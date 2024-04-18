Вулканы на спутнике Юпитера Ио непрерывно извергаются более 4,5 млрд лет

«Изотопный состав летучих веществ в атмосфере Ио, в том числе соединений серы и хлора, отражает историю вулканической активности на данной луне Юпитера. Мы измерили доли этих изотопов и обнаружили, что выбросы вулканов Ио содержат в себе очень много тяжелых форм и того, и другого элемента. Это говорит о том, что вулканы на Ио были чрезвычайно активными на протяжении всей истории существования данного мира», — пишут исследователи.