Встревоженная планета: Учёные обеспокоены поведением ядра Земли

На этой анимации наглядно показано явление под названием полярное движение (polar motion): смещение оси вращения Земли относительно оси «географической». Эта «географическая» ось на самом деле представляет собой то, как проходила ось вращения в 1900 году. Таким образом, сравнивая текущее положение вещей с этой условной линией, учёные и наблюдают этот процесс. Более того, по характеру этого полярного движения они могут оценивать, что происходит внутри планеты, в том числе как ведёт себя ядро.

Есть ещё один интересный показатель: продолжительность суток. Атомные часы позволяют фиксировать в нём малейшие изменения. И геологи пришли к выводу, что изменения эти вызываются поведением земного ядра. К примеру, они выяснили, что ядро регулярно (примерно каждые лет шесть) меняет направление своего вращения. Допустим, вращается по часовой стрелке, потом замедляется, в какой-то момент и вовсе останавливается, а потом начинает вращаться в обратную сторону. Так вот, когда ядро «притормаживает», это отражается на продолжительности суток.

Внутреннее ядро, то есть самое сердце планеты, представляет собой, как установили геологи, твёрдый железный шар размерами чуть побольше Плутона —2450 километров в диаметре. Диаметр Плутона — 2376 километров. Этот твёрдый шар окружён жидкой частью — внешним ядром, далее идёт мантия и наконец земная кора.

Так вот, несколько лет назад исследователи обобщили данные подробнейших наблюдений за полярным движением и продолжительностью суток, собранные с 1900 года до наших дней, и обнаружили некое ранее неизвестное колебание с периодом около восьми с половиной лет. Они считают, что это не связано, например, с воздействием Мирового океана или атмосферными процессами, а вызвано именно поведением твёрдого земного ядра. И поведение это, по мнению учёных, заключается в том, что ходит, колеблется та ось, которую можно, наверное, для понимания назвать осью равновесия, некой осью симметрии, вокруг которой со всех сторон должна быть одинаковая масса.

А это означает, что этот внутренний железный «Плутон» в Земле не совсем однороден, он почему-то с одной стороны чуть плотнее, чем с другой. Эта более плотная область по мере вращения ядра перемещается и таким образом сдвигает эту ось равновесия.