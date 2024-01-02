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22:19 (мск), источник: ТАСС Наука

Вспышка самого высокого класса произошла на Солнце 1 января

МОСКВА, 2 января /ТАСС/. Сильнейшая вспышка самого высокого класса произошла на Солнце 1 января, сообщает Гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

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Источник: NASA

Согласно данным службы, в 00:55 мск ученые зафиксировали на звезде вспышку класса X5.0/3B продолжительностью 32 минуты.

«Вспышка сопровождалась выбросом корональной массы с компонентой, направленной в сторону Земли. Возмущение (магнитная буря — ТАСС) от выброса корональной массы ожидается 3 января», — говорится в сообщении.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

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